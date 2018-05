Incertidumbre en el mercado inmobiliario por la inestabilidad cambiaria

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, José María Armándola, en comunicación con El Despertador el programa que se emite por Elonce TV se refirió a los efectos que la escalada del dólar podría acarrear en el mercado inmobiliario de la capital entrerriana.



"El primer impacto genera inestabilidad e inseguridad en las transacciones, pero el dólar estaba planchado", sostuvo Armándola, al tiempo que bregó por transmitir "calma", y "esperar unos días hasta que el dólar encuentre su nivel y ver qué efectos tiene sobre el resto de las variables, porque la variable que podría afectar a los inmuebles es en la inflación".



"El dólar no tiene por qué impactar en los alquileres, excepto los que están pactados en dólares, pero no llegan ni al 1% en Paraná", remarcó el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.



"El mercado financiero y el mercado inmobiliario no están atados en el sentido de que si se producen movimientos en uno no necesariamente en forma inmediata se producen movimientos en el otro", señaló.



De acuerdo a lo que explicó, "el precio de los inmuebles en Paraná se cotiza en pesos, porque el parámetro para medirlo es la construcción". Y según sostuvo, "es la inflación" lo que afecta al mercado inmobiliario "porque genera pérdidas en el poder adquisitivo".



Cuando se le consultó a Armándola si como consecuencia de este escenario económico, en el mediano plazo, se notará una suba en el costo de las viviendas, éste acotó: "Siempre que vence un contrato, hay que ajustarlo a valor de mercado, pero desde hace seis meses que los alquileres se han mantenido.



"En dos años, los ajustes son de hasta el 50%", ejemplificó.



"En el interior, donde los mercados no están dolarizados, esta volatilidad del dólar genera una gran incertidumbre, pero por el momento los precios no se han movido", añadió. Elonce.com