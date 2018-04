El dólar cayó tres centavos y cerró la semana a $ 20,48

Sin la participación del BCRA por segunda semana consecutiva, el dólar retrocedió tres centavos durante los últimos cinco días, más allá de que este viernes registró una suba de un centavo para terminar a $ 20,48, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En el segmento mayorista, la divisa también registró una caída semanal de tres centavos, alternando subas y bajas y otra vez sin la presencia de la autoridad monetaria, que no interviene en el mercado desde hace exactamente dos semanas.



En la última jornada de la semana, la cotización para grandes jugadores se apreció tres centavos para quedar en los $ 20,19.



"El flujo de ingresos ha mejorado algo y logra por el momento mantener acotada la evolución de los precios sin forzar la presencia del BCRA para frenar bruscas subas de su cotización", comentó el analista Gustavo Quintana.



La moneda norteamericana tuvo un recorrido algo irregular este viernes pero con tendencia alcista en un escenario de buen volumen de negocios. Los precios exhibieron un sendero de menor a mayor por efecto de una demanda algo más activa que en algún momento de la rueda los colocó otra vez por encima de los $ 20,20.



Los mínimos se anotaron en los $ 20,165 a poco de comenzada la jornada y sirvieron como una plataforma a partir de la cual la demanda por cobertura impulsó subas sucesivas en su cotización.



Las órdenes de compra empujaron los precios del dólar hacia arriba y le hicieron tocar máximos en los $ 20,21 en los momentos de mayor tensión compradora por parte de bancos y empresas para el pago de sus obligaciones.



Sobre el final del día puntuales ingresos de la exportación cerealera (el jueves vendió u$s 130 millones) recortaron la ganancia previa y acomodaron al tipo de cambio en el nivel visto sobre el cierre.



"La renovada demanda privada continuó gradualmente reacomodando al dólar mayorista, aunque los operadores sienten que deberán seguir respetando (la zona de) los $ 20,20, ya que reaparecerían ventas del Banco central en defensa de la calma cambiaria y el 'carry trade´", analizó un experto.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 25,25%. Las tasas de las Lebac en el mercado secundario terminaron al plazo de 26 días a 26,25%, y a 151 días al 25,75%.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 560 millones, de los cuales el 40 % se pactó para mayo a $ 20,6780, a una tasa de 21,52%. El plazo más largo negociado fue septiembre, que terminó a $ 22,085, a una tasa del 21,02%. Los plazos operaron con subas promedio de dos centavos, ante la suba del spot, reportó ABC Mercado de Cambios.



En la plaza paralela local, el blue bajó 12 centavos en la semana a $ 20,58 (este viernes sumó tres centavos), según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, subió dos centavos en los últimos cinco días y cerró a $ 20,24 (este viernes aumentó un centavo).



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este viernes u$s 827 millones hasta u$s 61.629 millones (se pagaron servicios financieros del BIRAD 2019/21/26/46 por u$s 589,2 millones).