Sin la presencia del Banco Central, el dólar cerró estable a $ 20,51

De esta manera, la autoridad monetaria sólo acumula ventas por u$s 388 millones en abril, luego de haber intervenido con más de u$s 2.000 durante marzo.



Fue en sintonía con el Mercado Libre y Único de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó dos centavos en la semana a $ 20,22, tras registrar una ínfima alza de un centavo en esta rueda, en un escenario signado por una paridad entre la oferta y la demanda genuinas.



La demanda por cobertura se mostró algo más activa en el inicio de la rueda con cierto impacto en la cotización que lo llevó a tocar máximos en los $ 20,25. A media mañana, la oferta comenzó a hacerse algo más intensa y los precios reflejaron la menor presión con un retroceso que se detuvo al tocar mínimos en los $ 20,22. El equilibrio entre oferta y demanda cristalizó la cotización en torno a los $20,22/20,23.



Durante la rueda, los bancos se inclinaron por tomar coberturas para sus ventas de billetes al público, cancelaciones de tarjetas de crédito en divisas consumidas en el exterior por distintos motivos comerciales y venta de pasajes y hotelería. Mientras que la oferta fue abastecida por los ingresos de exportadores e inversores para aprovechar los altos rendimientos de las tasas de interés en pesos en diferentes activos.



En ese contexto, el volumen total negociado fue de u$s 701 millones.



El analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que "sin la presencia del Banco Central durante esta semana, los precios del dólar experimentaron una moderada corrección alcista que colocó a la divisa en el registro más alto de las últimas tres semanas, discretamente por encima de los $ 20,20 que se imaginaban como techo de su cotización".



Evaluó que "la ausencia de la autoridad monetaria como regulador directo de los precios del dólar en los últimos días ratifica la sensación de que su nivel actual es funcional por ahora a los objetivos oficiales".



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 25,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 213 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para lunes y el martes. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 5 días a 26,20% TNA y la de 159 días al 25,50% TNA.



En el mercado de futuros del Rofex, donde se negociaron u$s 130 millones, más del 50% se operó en abril a $ 20,425 a una tasa de 21,77% TNA. El plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,115 a una tasa del 20,71% TNA.



En la plaza paralela, en tanto, el blue subió seis centavos en la semana a $ 20,70, luego de cerrar estable en la rueda, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cerró estable ayer a $ 20,19.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 11 millones a u$s 61.829 millones.