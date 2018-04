La miel ya se vende a 40 pesos en Entre Ríos

Tras como se viene mencionando en el último tiempo, la cotización de nuestra miel se mantiene en franco ascenso, empujada principalmente por el movimiento del dólar, aunque vale remarcar que en las últimas semanas los apicultores consultados por PORTAL APICOLA explicaron que también obedecería a una perspectiva, cada vez más cercana a la realidad de una cosecha magra.



Como ocurre normalmente entre Marzo y Abril empieza a conocerse con más certeza la cantidad de producción que habrá disponible y en consecuencia los exportadores comienzan a operar al respecto, saliendo con mayor o menor "hambre" al mercado para conseguir la miel que le permita cubrir los contratos ya tomados incluso desde hace varios años con compradores internacionales.



En principio, y según los datos que se manejan y que aportaron los propios productores, se habla de un precio que estaría entre los 39 y 43 pesos en buena parte de la Provincia de Buenos Aires, cotización bastante similar en territorio santafesino, donde la cosecha fue magra en el norte, con promedios de apenas 5 a 10 kilos y que en consecuencia generaron que el precio se vaya para arriba, por ejemplo en el caso puntual de Rosario se habla de 41 pesos con cincuenta.



En La Pampa la cosecha fue de regular para abajo, sin embargo el precio no alcanzó valores tan elevados y no se ubica más allá de los 40/41 pesos.



En Córdoba se manejan valores que rondarían los 42, al igual que en zona cuyana.



Por otra parte, la miel oscura de Entre Ríos llegó a los 38 pesos, en tanto que por la miel más clara se habla de 40 a 42 pesos aproximadamente.



Es importante remarcar que en la mayoría de los casos las transacciones son de contado o con plazos muy cortos, que rara vez superan los 15 días. En tanto que algunas operaciones se pagan una parte de contado y otra parte con plazos de pago mayores pero el precio puede llegar hasta los 45 pesos.



Por último, por el momento los apicultores no se desesperan por vender y en este momento tratan de jugar con la necesidad del exportador, quien ante las fluctuaciones del dólar ha dejado de comprar esperando que se estabilice como así también se habla de cierta quietud en el mercado internacional.