Implementarán sistema de trazabilidad apícola obligatorio

Se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Nacional Apícola realizada en la sede de la cartera agroindustrial nacional, durante el transcurso de la misma se efectuó un balance de lo actuado en el 2017 y también se analizaron temas relativos a la sanidad, fitosanitarios, la implementación del Sistema de Trazabilidad Apícola que va a ser obligatorio para la próxima cosecha, las negociaciones sanitarias y comerciales en curso, así como la guía de caracterización de mieles que será el puntapié para diferenciar los productos en el mercado internacional, la Semana de la Miel que este año se realizará del 14 al 20 de Mayo en todo el país, y el desarrollo del Plan Estratégico 2030.



Luego del mensaje de apertura el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, se mostró proclive a las preguntas de los presentes. La primera y en realidad única pregunta que respondió fue a un representante de SADA quien le expresó su preocupación en cuanto a la baja en el número de apicultores y la cantidad de colmenas debido, no sólo al uso de agrotóxicos sino por todo el modelo agroproductivo. La respuesta fue clara y contundente: " habrá que encontrar la forma de convivir porque el modelo no va a cambiar" y a continuación manifestó tener que irse por otros compromisos.



Uno de los temas que no se pudo evitar es el de la mortandad de colmenas ocurrida en Traslasierra, provincia de Córdoba. Más allá de la confusión, por parte del Funcionario cordobés, entre la muerte de millones de abejas repentinamente y el fenómeno de colapso de las colmenas, se acordó una reunión a puertas cerradas para la tarde del mismo día de la que participarían SADA, PROAPI Y SENASA, entre otros . También quedó expresada la necesidad, frente a estas situaciones, de contar o tener acceso (si es que ya existe) a un protocolo de manejo informó PORTAL APICOLA.



También se hizo referencia al PEC, sobre los controles y la manera en que se está trabajando.



Desde el año pasado se está trabajando sobre una guía para la caracterización de la miel, algo que ha sido considerado sumamente importante por las autoridades del sector y por quienes colaboran en su elaboración pero que en ésta oportunidad manifestaron la desazón luego de participar en una reunión a nivel nacional donde no parecían entender de qué se trataba.