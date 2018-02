Se perderán unos US$4.000 millones en exportaciones de soja por la sequía

La economía no contará este año con el impulso esperado de la soja. Por la fuerte sequía que afecta la cosecha de la oleaginosa, los economistas prevén que se perderá al menos medio punto del PBI y hasta US$4.000 millones en exportaciones. La delicada situación además podría impactar en ramas vinculadas al agro, recaudación y dólar.Las consultoras empezaron a reducir sus estimaciones por la falta de lluvias en la región pampeana, que provocaría una caída de más de 10 millones de toneladas en la producción de soja y maíz de 2017/2018. Así, los analistas consultados porestiman que se perderá entre 0,2 y 0,5 puntos del PBI."En vez de un crecimiento del 3,3, creemos que va a ser del 3%, pero si se confirma la pérdida de 10 millones de toneladas, se puede perder hasta medio punto del PBI", dijo Eric Ritondale, economista jefe de Econviews.En su último informe, la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la seca dejó fuera de juego 1,5 millones de hectáreas y solo se cubrieron 17,3 millones. Esto llevó a reducir la producción nacional de soja prevista desde 54 a 46,5 millones de toneladas, más de 10 millones por debajo del año pasado y 15% abajo del promedio de los últimos cinco años. La de maíz, en tanto, se redujo de 42 a 37 millones de toneladas.A raíz de la incertidumbre, el precio del cultivo en el mercado de Chicago ya acumuló una suba del 15% en las últimas dos semanas, mientras que la harina de soja -el principal producto de exportación del complejo sojero-, subió un 20%. Las autoridades esperan que esto "mitigue" la menor producción, pero los analistas son menos optimistas.Econométrica prevé una baja de medio punto del PBI, que según su cálculo crecerá 2,4% en 2018. "Se prendieron todas las alarmas, pero nosotros nunca vimos un escenario óptimo, por lo que ya lo teníamos contemplado en nuestra estimación", dijo el director de la consultora, Ramiro Castiñeira.Ese es el cálculo de privados y el Ministerio de Hacienda, según indicó el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. "Los efectos de la cosecha van a ser muy sensibles", sostuvo el funcionario.En el Gobierno reconocieron que la menor cosecha de soja "puede llegar a afectar para abajo" la estimación del PBI, pero creen que el repunte de Brasil equilibrará la balanza. "Quedarían compensados, por lo que no se recalcula el 3,5% estimado", dijeron en Hacienda.En Agroindustria no dan cifras y se manejan con las pérdidas "consumadas". "Las pérdidas de rendimiento ya son considerables, pero la variabilidad de precios hace difícil evaluar la situación", explican.En tanto, la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Pogetto, redujo su pronóstico del PBI de 2,1 a 1,8%, por el efecto soja y la mayor volatilidad financiera debido a las tasas más altas en EE.UU. De continuar las dificultades,Por el lado del frente fiscal. Macri prometió en campaña una rebaja del 5%, pero por su impacto fiscal la postergó hasta enero pasado.Además de los productores, la menor cosecha se sentirá en los sectores ligados al agro (transporte de granos, maquinaria agrícola, automotores e insumos). En las mesas de cambio admiten que un menor flujo de divisas podría presionar más hacia arriba el dólar, que el viernes cerró a $ 20,27, que subió 8,22% en el año. Pero el efecto se iría diluyendo por los stocks acumulados de la cosecha anterior.Las dos próximas semanas serán claves para la agroindustria y la generación de divisas.