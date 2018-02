Acueducto de Villa del Rosario "beneficiará a más de 90 productores citrícolas"

El coordinador del concejo regulador de usos de fuentes de agua (CORUFA) explicó los alcances del nuevo Consorcio de Regantes del Acueducto de Villa del Rosario, la primer obra pública provincial de riego.



"Es una obra muy importante porque es la primer obra de riego colectivo que tiene la provincia y además es estratégico por la importancia que tiene para la producción. El agua se toma del lago Salto Grande, es conducida por una canal abductor y distribuida por un acueducto en 91 propiedades de productores citrícolas. Esto mejorará significativamente los costos de producción"-explicó Asueta en comunicación con Campo en Acción Radio.



En este sentido comentó sobre el gran problema que tenían los productores de Villa Del Rosario con el agua. Ellos tenían que bombear columnas de agua de mala calidad y esto significaba un costo operativo muy importante.



"Sabemos que la energía tiene cada vez más incidencia en la ecuación productiva por sus costos y esta obra lo que permite es prácticamente ponerle el agua en la puerta de cada uno de los establecimientos productivos"-resaltó.





Consultado sobre cómo funcionará el consorcio de regantes explicó:



"Esta obra fue gestionada por el Ministerio de Planeamiento, lo que hace el concejo de aguas es abordar la cuestión organizativa del consorcio. Estamos pensando en un sistema bastante simplificado, donde la provincia controla la operatoria sobre la obra, luego se le pasa una tarifa única al consorcio y es él quien tiene prorratear mensualmente el coso del acceso al agua y abonarlo en la provincia".



La idea es que los productores paguen un canon por el servicio y al mismo tiempo contribuyen al repago de otras obras.



"Estamos analizando oportunidades de riego que realmente suponen cambios muy importantes en el uso del territorio provincial. En citrus pasar de 400 plantas a 1200 es un cambio sideral"-destacó.



En referencia a la capacidad de agua en el sur de la provincia, Asueta comentó que es la otra cara de la misma moneda, así como en el norte tenemos escases con oportunidades de riego, en el sur hay situaciones de excesos hídricos sobre todo en la zona del Pre Delta y Delta.



Para esa parte del territorio provincial se está analizando la ejecución de la obra de limpieza del arroyo Cle, en el departamento Tala. En este sentido se está gestionando el apoyo del sector privado. Se trata de 90 mil hectáreas que están en situación de sub producción, 40 mil de ellas podrían ser de uso agrícola, sin embargo dadas las inundaciones recurrentes por la falta de limpieza del arroyo se genera una inundación en la cuenca.



Regularización de obras hidráulicas



Sobre este punto el referente de CORUFA, señaló: "el año pasado se prorrogo la regularización de inscripción de obras hidráulicas. Se están presentando varios proyectos de regularización. En la medida que detectamos obras intimamos a los productores para evitar las sanciones. Pese a que no tenemos todos los recursos que deseamos, le ponemos mucho énfasis a la presencia territorial para que a fin de la moratoria que vence en junio tengamos un nivel de regularización bastante alta".



Las obras que deben presentar declaración son las siguientes: los represamientos, siempre que no fuesen con agua de lluvia, los terraplenes, los diques, también los pozos de agua con fines de riego, para ellos pusimos un sistema online y con la presencia de un ingeniero agrónomo pueden llenar el formulario online. También se requiere una moratoria para las empresas perforistas, con formación profesional y responsabilidad profesional.