Enero cerró con superávit primario, pero el pago de intereses saltó 226%

Pese a no contar este año con los ingresos del blanqueo, el Gobierno pudo cerrar enero con un superávit primario de $ 3929 millones en el primer mes del año, debido a una recaudación que creció por encima de la inflación. Con todo, sufrió un salto de 226,1% en el pago de intereses que fijó el rojo fiscal en $ 25.889 millones, 366% más respecto del rojo de 5.555,9 millones del primer mes del año pasado.



Los pagos de intereses se elevaron a $ 29.818 millones (desde $ 9143 millones abonados en el mismo mes del año pasado). La diferencia de más de $ 20 mil millones se debe, según explicaron fuentes de Hacienda, a un pago de $ 9500 millones que se realizó al Banco Central y que se contabilizó el 2 de enero en vez del 30 de diciembre pasado. Y a otro de unos $ 8000 millones, que se deben a la cancelación del segundo cupón por los bonos (unos u$s 7000 millones) colocados a oportunamente principios del año pasado, antes de que asumiera Donald Trump en EE.UU..



"Es el ítem más volátil", explicaron en Hacienda. "Es lo que más miramos, pero cambia mes a mes y no lo podemos compensar", explicaron. Se espera que el resultado financiero este año alcance un 2,2% del PBI, pero que los meses con mayores montos de pago se concentren en enero, abril, mayo y octubre, con unos $ 30 mil millones, y octubre, con unos $ 37 mil millones.



Respecto del resultado primario, el Gobierno espera sobrecumplir la meta del primer trimestre, de déficit de 0,6% del PBI. Prevé que los ingresos primarios suban por encima de los gastos primarios (que se elevarán un 20% interanual) en cada trimestre y los aventajen con una diferencia de 3 a 4 puntos en el año.



En el primer mes del año, los ingresos totales alcanzaron $ 203.130 millones, tras crecer 19,3% considerando los recursos por blanqueo que ingresaron el año pasado (de unos $ 11 mil millones). El buen desempeño de la recaudación se observa en que los ingresos tributarios avanzaron 16,9%, pero al no considerar el sinceramiento fiscal la variación fue del 26%. El resto de los ingresos por rentas de la propiedad y otros ingresos corrientes avanzaron 58%.



Los gastos, por $ 199.202 millones, subieron levemente por encima de los ingresos, 19,5%, luego de que el gasto corriente avanzara 26,3% y el gasto de capital cayera 40,1%.



La inversión en infraestructura, por $ 10.149 millones, sufrió la quita del Fondo Federal Solidario, por unos $ 1783 millones, que se volvió un ítem extrapresupuestario, con lo cual la caída del gasto de capital hubiera sido del 33%. Se destacó la baja del 91,4% en los gastos en vivienda (debido a que se cerró 2017 sin deuda flotante, explicaron en Hacienda), también del 60,9% en agua potable y alcantarillado y 19,4% en transporte. Pero subió 22,3% en el rubro energía y 10,5% en educación.



Pese a que este año se buscan implementar los PPP para obtener inversión privada, Hacienda espera que el gasto en capital alcance unos 13 a 17 mil millones de pesos mensuales.



Entre los gastos corrientes, que alcanzaron 189.053 millones, se destacan las prestaciones sociales (29,4%) que todavía no se ven afectadas por el cambio en la movilidad jubilatoria (recién en marzo se sentirá el efecto del avance del 5,71% frente al 13% del año pasado). Si bien el gasto previsional subirá en promedio un 22%, se espera que en febrero, entre junio y agosto y en diciembre se amplíe al 25 o 30%. Entre abril y mayo y septiembre a noviembre, avance 17 a 18%.



Las transferencias a provincias subieron 40,2%, a $ 4995 millones, principalmente debido a los depósitos automáticos que realiza ANSeS a las cajas previsionales no transferidas.



Enero es un mes en el que ingresan los aportes y contribuciones por los aguinaldos del sector privado pero no le pesa el pago de los aguinaldos del sector público, que se pagaron en diciembre. Con todo, en enero de 2017, sin considerar los ingresos del blanqueo se habría llegado a un déficit de unos $ 7400 millones, desde un superávit de $ 3587. Así el resultado positivo avanzó 9,5% de un año a otro.



Por debajo de la inflación se movieron los subsidios económicos, que sólo subieron 1,9%, a $ 8980 millones, y los gastos de funcionamiento (22,5%), $ 41.756 millones.



