Aseguran que la economía entrerriana tuvo un crecimiento del 2.3%

Unde la provincia fue elaborado por el Consejo Económico Empresario de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríosy el equipo provincial de Estadística y Censos. "Es una herramienta extraordinaria para", expresó el"Los índices nunca son buenos ni malos, son reales. Necesitamos tenerque nos permita tener un instrumento que nos sirva de. Quiero agradecerles a todos quienes trabajaron en la construcción de este índice porque tiene un beneficio muy claro para nuestra provincia. Y a esto lo valoramos muy positivamente y además también nos entusiasma poder seguir trabajando y desarrollando otros proyectos en conjunto".En base a ocho variables (consumo de energía eléctrica, consumo de gas, de combustibles, patentamiento de unidades 0 km, empleo registrado, faena avícola, molienda y recaudación de ingresos brutos) surge queEl mandatario, junto al vicegobernador Adán Bahl; el decano de esa Casa de Altos Estudios, Andrés Sabella; y el presidente del CEER, Juan Diego Etchevehere, participó de la presentación del Índice Sintético de Actividad Económica, una herramienta que permite describir la coyuntura económica provincial y su evolución mensual a través del análisis conjunto de algunas de las principales variables económicas de Entre Ríos.Esta herramienta identifica los vaivenes en las principales tendencias en la actividad económica en la provincia, permitiendo dar. Por otra parte, permite realizar"El estar aquí hoy no es fruto de la casualidad, sino del trabajo continuo y constante que venimos desarrollando desde el primer día de gestión, vinculándonos con la universidad y con el sector privado como lo demuestra en este caso para la presentación de este índice que es sumamente necesario y nos permite contar con un instrumento de estas características para nuestra provincia", indicó.Comentó que "cuando se planteó la necesidad no dudamos en formar parte del proyecto porque entendemos que la construcción de un índice tiene que darse sobre elementos sólidos y confiables, y nada más confiable que una estructura académica de calidad como posee la Facultad de Ciencias Económicas y nada más confiable que sean quienes tienen el pulso de la economía de la provincia y que estén participando en la construcción en conjunto con el aporte que hacemos desde lo público desde la Dirección de Estadística y Censos"."Hago votos para que podamos seguir trabajando de esta manera: articuladamente y contando con toda la información que tenga la provincia. Hoy, aseveró."Nos ponemos a disposición para forjar las redes de confianza que son necesarias para llevarnos a un camino de éxito en la provincia porque en definitiva esto no forma parte de una gestión de gobierno, sino de políticas públicas que trascienden todo lo actual y que proyectan a Entre Ríos hacia el futuro", puntualizó.Acompañaron a Bordet la senadora nacional Sigrid Kunath; el diputado nacional Juan José Bahillo; los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; y de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario de la Producción, Alvaro Gabás; y el diputado provincial Joaquín La Madrid.A su turno, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Andrés Sabella, destacó que "esto no es casual. Forma parte de la necesaria apertura que la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER hizo al medio, y que considera un eslabón fundamental del rol que tiene que tener la universidad pública", remarcó."Como hoy nos interesa mostrar articuladamente un determinado indicador, hemos hecho otras acciones que tienen que ver con las necesidades de la provincia y el sector empresario", dijo.Por último, Sabella se refirió al "rol social de la universidad pública como actor preponderante en este contexto socio económico que nos toca transitar. Nos sentimos un actor más en este desarrollo que hemos hecho y estamos convencidos de que es el camino que tenemos que seguir transitando".Por su parte, el presidente del CEER, Juan Diego Etchevehere, dijo que la presentación del índice es "el resultado virtuoso de un trabajo mancomunado del sector público con el privado que busca dar una herramienta a la provincia para medir la actividad económica y su coyuntura".Tras dar detalles de la información que brindará el índice de actividad económica, sostuvo que "Entre Ríos será una de las primeras provincias que adopta esta metodología".Recordó el origen de la iniciativa y destacó que la provincia brindó "todo su apoyo y acompañamiento. Fue así que, articulando adecuadamente sector público con el privado, se firmó un trabajo de cooperación". Luego detalló roles y funciones de cada una de las partes."Desde el Consejo, entendemos que éste es el modo adecuado de trabajar. Articuladamente y en proyectos concretos, y tendiendo a la formación de una visión en común entre el sector público y privado sobre la provincia que queremos los entrerrianos para el mediano y largo plazo", detalló.