Ratifican el paro bancario para el lunes y martes: El problema del efectivo

La Asociación Bancaria ratificó una nueva medida de fuerza para el próximo lunes y martes, que unidos a los días del fin de semana, acumularán cuatro días sin actividad ni reposición de dinero en los cajeros automáticos. Por eso, las entidades recomiendan algunas medidas para realizar operaciones antes del paro.Las entidades bancarias explicaron que se podrán realizar pagos a través de transferencias inmediatas por home-banking y celular, adelantar las extracciones, realizar pagos con débito y crédito.Además, existen canales alternativos para retirar dinero en efectivo, como los supermercados Coto, Carrefour, La Anónima, Chango Más o VEA, las cadenas de cobro y pago, las estaciones de servicio (YPF y Axion) y cadenas de farmacias (Farmacity), que permiten sacar dinero en efectivo.Las empresas de cobro Prisma (de Banelco y Visa) como Red Link ofrecen a sus clientes la posibilidad de retirar efectivo, sin costo, de una red de comercios adheridos.Prisma, que tiene el servicio Extra Cash permite a los que tienen una tarjeta de débito Visa Electrón extraer efectivo de las sucursales de Coto, YPF, Carrefour, Walmart, La Anónima, Ribeiro y Megatone.A su vez, Red Link, tiene el servicio de Punto Link, con el que los clientes de Visa Electron y también los de Maestro y Master Debit, pueden retirar hasta $3000 sin costo de una red de comercios adheridos, que incluye hipermercados.En este escenario, la ANSES decidió adelantar los pagos previstos para lunes y martes para los jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo que debían cobrar la semana entrante."Ante las posibles medidas de fuerza que llevarían adelante los gremios del sector bancario el próximo lunes 19 y martes 20 de febrero, se decidió adelantar los pagos de los beneficios previstos para esos días al viernes 16. Esta medida no se modificará aún si los gremios bancarios resolvieran dejar sin efecto dichas posibles medidas", informaron en Anses.Las personas que se verán afectadas y podrán cobrar mañana son los jubilados y pensionados que cobran hasta $8234 y sus documentos terminan en 6 y 7, y los titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo cuyos documentos finalizan en 8 y 9.En este sentido, Susana Andrada, titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC), recomendó prevenir y sacar efectivo frente a la eventualidad de que algún comercio no cuente con la posibilidad de pagar con débito o crédito. Por eso, recomendó asegurarse que haya comercios, sobre todo supermercados, farmacias y venta de combustible que acepten débito o crédito."Si es una persona que vive en una ciudad que sabe que durante el fin de semana va a encontrar efectivo tan fácilmente y los comercios no tienen tarjeta de débito o crédito, va a tener que hacerse de efectivo. La ley de defensa del consumidor no contempla una opción al consumidor. Hoy en día es obligatorio pero no se cumple. Se puede hacer una denuncia en defensa del consumidor, pero tampoco se lo van a solucionar en el momento, por si es una urgencia", advirtió.