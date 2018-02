Uocra advierte: "Con la marcha de camioneros no se resuelve nada"

"Con una marcha no resolvemos nada si no abrimos los puentes de un diálogo para que en febrero podamos armar una mesa en la que se traten todos los temas que están pendientes", declaró el sindicalista a Radio Con Vos.



Martínez se despegó así de la convocatoria a la marcha de Camioneros, el gremio que lidera Hugo Moyano, en protesta por la política económica del gobierno nacional, aunque admitió que "hay preocupación en todo el sector sindical porque la economía no está funcionando".



"Estamos preocupados por el nivel de inflación, los formadores de precios no están controlados y las pautas que se habían establecido por el gobierno no se han dado", afirmó el líder sindical pero consideró que una marcha no "resuelve nada".







"Una cosa es la estrategia sindical y cómo encarar esta situación y otra cosa son las acciones tácticas. Nosotros habíamos programado dentro de la CGT una reunión de la mesa chica y apostamos al diálogo para analizar nueva faceta de diálogo con el Gobierno", expresó.



Martínez consideró que el diálogo debe ser "institucionalizado" y que debe incluir no solo al Gobierno y al sindicalismo sino a todos los sectores como el financiero para "ver de qué manera nos ayudamos a generar las condiciones que mejoren la economía".



El gremialista sostuvo que la economía "no está funcionando como se preveía" pero aceptó que el sector de la construcción tuvo una mejora en los últimos años y que "hay más puestos de trabajo que en 2015".



Télam.