Tintoreros y remiseros pactaron una suba salarial del 15% y sin cláusula gatillo

Tintoreros y remiseros aceptaron este jueves el aumento salarial del 15% a abonar en dos tramos, y sin cláusula gatillo.



La Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos que lidera Luis Pandolfi renovó con los empresarios del rubro el convenio colectivo 526/08 con un 15% de incremento, que se abonará en dos tramos de 8% y 7% en agosto próximo y febrero de 2019. Pandolfi aceptó esa oferta aunque faltan cinco meses para terminar de cumplir el pacto vigente al día de hoy. El nuevo acuerdo regirá entre agosto de este año y julio de 2019.



En el período 2015-2016 los tintoreros y lavanderos recibieron 33%. Para 2017 acordaron 25% en cuatro cuotas a pagar en junio, septiembre, diciembre y marzo próximo, más una suma no remunerativa de $ 1.200 en cinco pagos entre enero y mayo de 2018. O sea, que los afiliados a UOETSyL todavía les resta cobrar aumentos por la paritaria del año pasado, pero ya firmaron un nuevo convenio hasta 2019.



Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante (SURyA) del ultramacrista Alejandro Claudio Poli también aceptaron una mejora anual del 15% para el convenio 694/14, que regirá entre abril próximo y marzo de 2019, en dos tramos del 10% y 5% en abril y agosto.



El primero de los acuerdos paritarios de los remiseros se firmó en 2014. En ese primer convenio, se acordó una jornada de trabajo de ocho horas diarias, con un máximo de 48 horas semanales, y un salario básico de $ 4.600. Para 2015-2016 firmaron 20%, pero luego compensaron hasta casi empatar la inflación que midieron los privados, con 41%.



El año pasado también acordaron 20%, pero en cuatro cuotas de 5%, desde abril de 2017 a marzo de 2018, lo que elevó el básico de $ 8.200 a $ 9.900. Además, Poli consiguió incluir un apartado donde instaba a las partes a "reunirse en cualquier momento del año si la inflación supera lo pactado". Ese ítem ya no figura en el nuevo acuerdo. Al igual que los tintoreros, los remiseros todavía no recibieron la última cuota del convenio vigente y ya firmaron la paritaria que regirá hasta marzo de 2019.



Tras la firma de los dos acuerdos, los tintoreros, los remiseros y los empresarios acordaron reunirse otra vez en marzo de 2019 para evaluar "la situación económica general y su impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios a partir de la realidad económica general del país y su impacto en la actividad específica".



Las actas las rubricaron Triaca y su viceministro, Horacio Pitrau. (ámbito)