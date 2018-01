En Entre Ríos destacan el acuerdo para exportar carne a China

El Gobierno selló con China -en un hecho calificado como "histórico" para la industria frigorífica nacional y tras 15 años de negociaciones- los protocolos sanitarios que permitirán ampliar las exportaciones de carne con hueso vacuna y ovina a ese destino, que en los últimos años se convirtió en el mejor cliente del mundo para los cortes argentinos.



"Es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo", dijo el titular de la SRA Entre Ríos, Walter Feldkamp, quien consideró que tal acuerdo "significa que ahora China pasa a ser el principal cliente de las exportaciones argentinas".



Sobre el impacto que tiene este acuerdo en la producción entrerriana, aseguró que "los cupos no se distribuyen por provincia, sino que lo que implica este acuerdo es que China acepta el ingreso no sólo de cortes de menor calidad (que ya se venían exportando), sino de cortes de alta calidad, lo cual le da mucho valor agregado a la exportación".



"Desde Entre Ríos vendemos a frigoríficos exportadores que están autorizados, además está el frigorífico de San José, que es de capitales chinos. Esto significa que es una buena noticia", acotó.



Luego aseguró que el acuerdo "no afectará el consumo interno porque China no se lleva los cortes que habitualmente se consumen en Argentina", dijo a APF.



Walter Feldkamp, consideró que no se llegó antes a un acuerdo con China porque "faltaba negociar" y ahora hubo "negociaciones, voluntad política, ganas de hacer las cosas, trabajo, es decir, un conjunto de factores que hicieron que se haya llegado a esta meta".



"Creo que estos últimos dos años de trabajo, y sobre todo estos últimos meses, posibilitaron que se llegue a este acuerdo: hubo viajes a China, se trabajó para generar confianza, para demostrar que somos confiables y que no vamos a volver a trabar las exportaciones", concluyó.