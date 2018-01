Paritarias: El gobierno reclama "compromiso" para lograr "15 % de inflación"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, remarcó que "las paritarias son libres", pero subrayó que, en las negociaciones, el Gobierno apostará por lograr compromisos para cumplir "la meta del 15 por ciento" de inflación fijada para este año."Vamos a trabajar en el marco de las paritarias libres para, sin perjudicar al trabajador en el salario real, comprometernos todos con esta búsqueda de la meta del 15 por ciento", dijo Peña en una conferencia de prensa ofrecido esta mañana en la Casa Rosada, después de la primera reunión de gabinete del año."Hay que ser respetuosos de esa realidad y, en todo caso, el Ministerio de Trabajo arbitrará cuando haya conflictos", indicó el jefe de ministros en el marco de la conferencia de prensa.A fines del año pasado, el Gobierno reformuló las metas de inflación para los próximos tres años a partir de un esquema que se alinea con la evolución de la economía real, y las fijó en 15 por ciento promedio para 2018, 10 por ciento para 2019 y 5 por ciento para 2020.El ministro coordinador reiteró que "las paritarias son libres", aunque volvió a subrayar la necesidad de que estén en sintonía con la meta inflacionaria de 2018."Consideramos muy importante que toda la sociedad se comprometa con esta meta del 15 por ciento. La lucha contra la inflación no es una cuestión solamente del Gobierno, sino de todos los sectores", postuló el jefe de Gabinete.Peña señaló que el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso se logró mediante "un acuerdo con la CGT" a nivel institucional y que en caso de que la central decida revisar algunos puntos, las autoridades están "dispuestas a discutirlos".En la conferencia que Peña brindó en Casa de Gobierno al término de la primera reunión de Gabinete del año, manifestó: "El proyecto (de reforma laboral) enviado al Congreso surgió de un acuerdo con la CGT, más allá de la opinión de algunos sindicalistas sueltos nosotros trabajamos con la institucionalidad" de la central, sostuvo."La CGT respaldó innumerable cantidad de veces el proyecto y si la CGT quiere plantear nuevas modificaciones, estamos abiertos a discutirlo, pero entendemos que es un proyecto muy beneficioso para los trabajadores", definió.Peña entonces elogió la iniciativa, y enumeró los que a su entender son sus beneficios. "Es muy bueno hablar de un blanqueo" para luchar contra la informalidad así como "hablar de extender licencias en el caso de paternidad" o "hablar de mejoras en capacitación para los trabajadores frente a los desafíos que implica esta transformación productiva y tecnológica que estamos viviendo en el mundo", remarcó."También dijimos muchas veces que no había una reforma laboral, sino que lo que hay es un reformismo permanente", insistió; y aseguró que el Poder Ejecutivo trabajará "con las autoridades parlamentarias para buscar la mejor vía de consenso"."Es bueno dar el debate, son buenas iniciativas y si hace falta discutirlas más tiempo para generar más empleo en la Argentina, daremos ese debate en el Parlamento y estaremos muy tranquilos con plantear eso y escuchar mejoras", repitió.Por otra parte recordó que "en gran parte del país se está implementando la nueva ley de ART que ayudó a reducir la litigiosidad", tras valorar los acuerdos sectoriales como el de Vaca Muerta o de la industria automotriz."La Argentina está creciendo, está generando puestos de trabajo a fin de ir hacia un desarrollo sustentable para el mediano y largo plazo para lograr mayor generación de empleo", analizó.Por eso convocó a trabajar en el Congreso en "una agenda común para no discutir la coyuntura y hacerlo sin mentir, sin engañarnos ni hacer la demagogia chiquita". En cambio, convocó a "trabajar con grandeza"."El Poder Ejecutivo va a estar abierto todo el año para discutir y debatir con el fin de ir hacia el objetivo que nos planteamos, que es el de lograr la pobreza cero de los argentinos", finalizó Peña.