Los ojos puestos en el Banco Central: Hoy licita las primeras Lebac del año

La operación se llevará a cabo luego de que el organismo decidiera aplicar una leve baja en la tasa de referencia, a 28%; y advirtiera que iba a ser "cauteloso en la adecuación de la política monetaria al nuevo sendero de desinflación".



El organismo que conduce Federico Sturzenegger deberá evaluar si pone en marcha un retroceso en la tasa, lo cual podría implicar un vuelco de efectivo a la plaza financiera y un impulso al tipo de cambio o convalidar un incremento para mantener el interés de los inversores.



El gerente de inversiones de InvertirOnline.com, Alejandro Bianchi, analizó, en diálogo con NA, que tras el anuncio del cambio de la meta de inflación, se dio "una reducción de 75 puntos básicos en la tasa de política monetaria", por lo cual resaltó que "sería coherente que la licitación de Lebac mostrara una tasa de corte en esa línea".



Evaluó que "una suba de la tasa o incluso un mantenimiento del corte anterior, en este escenario, es de difícil ocurrencia".



"El Central ha cedido algo de terreno en pos de no frenar tanto la actividad económica. A su vez, el circuito de financiamiento del gasto público con deuda del exterior se verá atenuado y buscarán más fondos en el mercado interno", estimó.



Al ser consultado respecto de la posibilidad de que la autoridad monetaria no logre renovar el total del vencimiento, Bianchi subrayó que "las renovaciones parciales no son un problema".



"El Central ya demostró en varias oportunidades que, más allá del vencimiento, tiene cintura en el mercado secundario para absorber, hacer y deshacer en los días subsiguientes", destacó.



Consideró que "si bien es un problema para los que tomaron créditos en UVA porque presiona la inflación una política monetaria levemente más relajada, en el mediano plazo será sano para la institución monetaria, cuyo stock de lebac no puede crecer indefinidamente junto a un déficit que baja a una tasa muy lenta". .



En la última licitación de 2017, el Banco Central mantuvo la tasa de Lebac en 28.75% y renovó parcialmente el vencimiento que era de $422.450 millones.