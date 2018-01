Día de Reyes: Afip controló jugueterías y comercios de artículos electrónicos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) labró 77 actas de infracción en jugueterías y comercios de artículos electrónicos, en el marco de una serie de operativos realizados con motivo del Día de Reyes en locales del Gran Buenos Aires y de los barrios porteños de Once, Palermo, Belgrano y Microcentro.Sobre el total de las infracciones 39 fueron por la no emisión de facturas, la falta de terminales POS y de controladores fiscales; mientras que las restantes se realizaron por emitir facturas con el CAI vencido, no contar con el formulario de Data Fiscal ni con un libro único de registro del controlador fiscal.Por este tipo de infracciones la ley establece multas de 300 a $ 30.000 y clausuras de los establecimientos que van de 3 a 10 días.Además, en dos locales se incautaron celulares, artículos electrónicos, juguetes y mochilas de origen ilegal.