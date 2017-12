El dólar inició la semana con un retrocedió de cuatro centavos

El billete estuvo en línea con el segmento mayorista, donde la divisa retrocedió también cuatro centavos a $ 17,26.



En el mercado secundario de Lebac, por caso, se negociaron el equivalente en pesos de u$s 513 millones, de los cuales el 50% fue a 9 días con tasa del 31,4% y a 247 días, con interés del29,6%.



Las primeras operaciones pactadas en los $ 17,33 marcaron el pico máximo, un nivel que no pudo sostenerse debido al empuje de los ingresos desde el exterior. Las órdenes de venta, de montos significativos por momentos, fueron derribando la débil resistencia de la demanda en un escenario que sólo permitía esperar bajas continuas en la cotización. Los precios se fueron alineando en forma descendente hasta que sobre el final tocaron mínimos en los $ 17,26.



En el mundo, la divisa norteamericana se depreciaba contra una canasta de divisas, presionado por un débil dato sobre inflación salarial (subió 0,2%en noviembre contra un mes antes) del informe de empleo del viernes, mientras que monedas de refugio, como el yen japonés, se apreciaban tras una explosión afectó a uno de los centros de transporte más concurridos de Nueva York.



El índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de seis grandes divisas, bajaba un 0,1%, a 93,83.



Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que los agroexportadores liquidaron US$ 227 millones por sus ventas al exterior durante la semana corta por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción, con una baja del 38,5%, en comparación con los cinco días previos.



En tanto, considerando los ingresos diarios, el volumen cayó un 23% a u$s 56,75 millones.



Para este martes, el Ministerio de Finanzas tiene previsto iniciar la licitación de Letras del Tesoro en pesos a entre 90 y 182 días en pesos y de Letes en dólares por como las que ya venía colocando la cartera dirigida por Luis Caputo.



Finanzas realizará hasta el miércoles dos licitaciones, una para colocar Letes en pesos por $40.000 millones, y otra de Letras del Tesoro en Dólares por u$s 1700 millones.

Respecto a la tasa, en el mercado esperan que esté por debajo de lo que paga las letras Lebac del BCRA para los mismos plazos (ayer la Lebac a 104 días rendía 28,95%).

Además de las letes en pesos, se emitirán también Letes en dólares por u$s 900 millones a 210 días y una tasa de 2,83%, y por u$s 800 millones a 364 días y un rendimiento de 3,10%.



El dólar blue repunta cuatro centavos a $ 17,92, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" subió un centavo el jueves a $ 17,32, por lo que en la semana sumó apenas tres centavos. El volumen operado retrocedió un 13% a u$s 693 millones.



En el mercado a futuro Rofex, donde se operaron u$s 445 millones, casi el 40% fue en "roll-over" de diciembre a $ 17,465 a enero a $ 17,87 con una tasa implícita de 27,30%TNA. El plazo mas largo operado fue marzo, que cerró a $ 18,56 con una tasa de 25,4%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron el jueves en u$s 55.161 millones, marcando así un nuevo récord histórico y superando el anterior de 55.004 millones registrado el pasado 22 de noviembre.