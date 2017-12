Con más de 150 rutas, autorizan a operar a nueva aerolínea de bajo costo

De estos 153 vuelos, 73 son destinos domésticos y 80 internacionales, incluyendo ciudades de América del Sur, América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y África.



La resolución firmada por el ministro Guillermo Dietrich destaca en sus considerandos que "la iniciativa proyectada por Norwegian Air Argentina Sociedad Anónima conforma un emprendimiento tendiente a satisfacer los principios de ingreso al mercado de nuevos explotadores, estímulo a la competencia y diversificación de los servicios, que constituyen las aspiraciones declaradas en el Decreto N° 2.186/92".



También resalta que "la propuesta empresaria se encuentra orientada a cubrir las necesidades de transporte que no son atendidas por los servicios regulares y representa, por ello, un elemento de utilidad general para la comunidad".



En la Resolución se hace mención a las consideraciones formuladas, tanto por el gremio de pilotos APLA, como por la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas.



El gremio señaló que "las condiciones actuales que presenta el sistema aéreo no resisten la incorporación de nuevas empresas", ya que "tanto el Aeroparque Jorge Newbery como el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza se encuentran al límite de su capacidad, por lo cual la incorporación de operadores afectará a la seguridad operacional, lo que podría derivar en el colapso del sistema operativo".



En cuanto a la posición de Aerolíneas Argentinas, ésta refiere a "las limitaciones que los acuerdos bilaterales vigentes imponen al otorgamiento de servicios en las rutas internacionales solicitadas y a los inconvenientes que presentan el suministro de combustible y la infraestructura aeroportuaria al ingreso de nuevos explotadores".



No obstante, la cartera de Transporte resolvió que "consecuentemente, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad, se considera pertinente el otorgamiento de los servicios peticionados con relación a las mencionadas rutas".



Norwegian planea invertir US$ 4.300 millones para asegurar el desarrollo de sus operaciones en el país, en un plazo de cinco a ocho años. El plan incluye también el empleo directo de 3.200 personas, lo que estimulará a su vez la creación de más de 50.000 empleos de forma indirecta.



"Es un verdadero honor para Norwegian recibir del Ministerio de Transporte la autorización para operar estas rutas, y representa un hito muy importante para el desarrollo del modelo de tarifas bajas de la compañía en el país y la región. Estamos convencidos de que es una muy buena noticia para todos los argentinos, puesto que implica una mayor conectividad, oportunidades de empleo y desarrollo del turismo", dijo Ole Christian Melhus, CEO de la compañía.



En un plazo de cinco a doce años, Norwegian Air Argentina proyecta tener una flota de más de 60 aeronaves en el país, de las cuales serán 50 Boeing 737-800 (de corto alcance) y otros 20 Boeing 787-Dreamliner (de largo alcance) que operarán más de 100 rutas y conectarán más de 100 aeropuertos, del país y del exterior.



Norwegian es la sexta aerolínea de bajo costo más grande del mundo, con 30 millones de pasajeros transportados en 2016. En la actualidad opera 512 rutas a 153 destinos en Europa, Norte de África, Oriente Medio, Tailandia, el Caribe y los Estados Unidos.



Norwegian trabajará con rutas nacionales hasta hoy inexistentes como: San Rafael, Mendoza - Santa Rosa; Salta - San Juan; y muchas desde Córdoba hacia varios puntos del país. Además, desde esa terminal mediterránea se podrá volar a Barcelona, Cancún, Fort de France, La Habana, Pointe a pitre, Punta Cana y Salvador Bahía. Mientras que desde Mendoza y Rosario partirán vuelos hacia Miami.



Desde Buenos Aires, se operarán varios destinos de EEUU, como Chicago, Dallas, y Washington. Y también se podrá volar a distintos puntos de la región, Europa, Rusia, e Israel, entre otros.