Jubilados de menos recursos no pagarán el impuesto inmobiliario en Entre Ríos

Política Bordet presentó un proyecto para reducir impuestos

La reforma impositiva que el gobernador Gustavo Bordet envió a la legislatura provincial prevé eximir del impuesto inmobiliario a los jubilados de menos recursos. Además se reducirá la carga impositiva al comercio, la industria y la producción entrerriana."En el impuesto inmobiliario se prevé una exención total, es decir que no van a pagar los jubilados y pensionados que tengan una única propiedad y tengan hasta 17.000 pesos de ingresos", explicó al respecto el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Sergio Granetto."Hoy esa exención hoy es del 50 por ciento y se lleva al 100 por ciento", agregó.En ese sentido, Granetto explicó que uno de los criterios de la reforma impositiva es "el cuidado al financiamiento provincial", y detalló el sentido "progresivo" de la reforma: "lo que estamos buscando es que se beneficie el pequeño contribuyente, comercial, local, y que ese déficit se financie con el mayor aporte que hagan los grandes contribuyentes"."Sería muy irresponsable bajar de golpe toda una serie de impuestos y dejar sin financiamiento la provincia", resaltó Granetto y destacó que se trata de "un esquema gradual que va, año a año, reduciendo puntos porcentajes de la carga tributaria de distintos impuestos".De manera simultánea, desde la ATER se llevará a cabo "un proceso de ampliar las bases tributaria", dijo y resaltó en ese sentido el "trabajo que venimos haciendo en este año", a lo que agregó el problema que implica "el amplio margen de evasión de informalidad que tiene la economía".En esa línea, Granetto sostuvo que "el punto más importante de todos estos cambios es que se eliminan las alícuotas extraterritoriales". Esto da por terminado el sistema actual, por el cual "una empresa de cualquier provincia que venga a vender a operar en Entre Ríos paga una alicuota sustancialmente mayor a una empresa local", y viceversa."Esto implica que muchas empresas van a ver reducidas notablemente sus cargas tributarias", subrayó el titular de ATER. En el sector industrial "hay algunas alícuotas que se pagan del cinco por ciento, del cuatro y medio que se van a ver reducidas como máximo al dos por ciento", agregó.También se duplicará el monto por el cual se exime al sector primario: "hasta 19 millones de pesos todos los productores van a estar exentos. Hoy ese monto es de ocho millones de pesos".Además, "se eleva la alícuota de los productores más grandes del uno al 1.5 por ciento es decir que hay mucha más cantidad de productores beneficiados chicos, pero se le eleva medio punto a la carga a los productores grandes, muy grandes, que en su mayoría son operadores de otras provincias"."En el sector industrial se deja la exención de hasta 64 millones de pesos de facturación anual", detalló Granetto y explicó que "estos valores surgen de una escala del Ministerio de Producción de la Nación. Es decir que los contribuyentes van a quedar categorizados. Dependiendo qué categoría tengas vas a tener una alícuota mayor o menor". "Esto es lo que se llama un esquema progresivo", graficó.Por otra parte, "en el sector comercial, y esto es lo más innovador quizás, se prevé una baja de hasta un punto por ciento de ingresos brutos asociado a que el contribuyente tenga una buena conducta tributaria. Esto es, que el año 2017 tenga presentadas y abonadas sus declaraciones juradas y que no haya tenido ajustes por evasión en los últimos tres años"."Configurado esos requisitos automáticamente el contribuyente pasa de tener una alícuota que en general es minorista ronda el 4.5 por ciento, que es la alicuota general, a tener una alícuota de 3.5 puntos. Este es uno de los aspectos más importantes. En el sector mediano también pasa lo mismo, se baja medio punto asociado a la buena conducta tributaria".En ese marco, Granetto también explicó que se reducirá progresivamente los descuentos en concepto de la Ley 4035 "sobre la nómina salarial que tiene cada contribuyente", del 1.5 por ciento actual hasta el cero en diciembre de 2019. Para lo cual "se reafectarán los fondos de otras partidas presupuestarias", adelantó.Luego, el titular de ATER destacó que la reforma invita a los municipios a adherir y recordó que "el gobernador ha sido vehemente en esto de invitar a los municipios a que adhieran y reduzcan algunas de sus tasas"."Para esto se destinan fondos en la propia ley que van indirectamente a los municipios para que puedan afrontar justamente esta eventual baja de alguna tasa y que el efecto combinado de todo el consenso que se ha suscripto sea eficaz, tanto a nivel nacional provincial y municipal", señaló.En cuanto al "sector no pyme", el más alto de la escala, "el 90 por ciento de los contribuyentes operan a nivel nacional. Son grandes cadenas de determinados rubros que operan en la provincia. Es decir que nosotros lo que estamos buscando con esto es que se beneficie el pequeño contribuyente, comercial, local, el kiosco, un montón de rubros comerciales y ese déficit en los recursos se financia con el mayor aporte que hagan los grandes contribuyentes".