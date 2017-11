Sturzenegger: "En cuatro o cinco años tendremos la inflación de un país normal"

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, estimó hoy que "en cuatro o cinco años" la inflación de la Argentina "será la de un país normal", y aseguró que "endurecer de manera significativa" la política monetaria permitió que la economía crezca.Según el funcionario, "la lucha contra la inflación tiene que ser muy contundente y no puede esperar, porque bajarla es muy beneficioso para la economía"."Con la inflación no hay que inventar, hay que elegir el nivel de gradualidad con instrumentos que han funcionado en todos lados. Por eso, acá no hay ninguna sorpresa, ninguna cosa especial que tenga la Argentina", enfatizó.Sturzenegger se expresó así en el marco de un seminario organizado por la revista Bank Magazine, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.En ese ámbito, el titular de la autoridad monetaria defendió la "dureza" de la política monetaria como clave para bajar la inflación."Endurecimos de manera significativa la política monetaria pero hay un proceso de crecimiento de la economía. Y no hay otra manera de combatir la inflación sin política monetaria", resaltó.Para el funcionario, "esta política funciona hoy de manera contundente, con efectividad. Una política restrictiva ancla expectativas de inflación y da certidumbre a mediano y largo plazo, por eso la gente se anima a tomar créditos".Además, sostuvo que "el desafío más grande en el proceso de desinflación es el de las expectativas, para que ese proceso se haga sin ningún estrés sobre el nivel de actividad".A su criterio, "las expectativas de inflación están muy estables y consistentes la gente piensa que el proceso sigue sólido".Para Sturzenegger, el aumento de las tasas de interés "ha generado un aumento del crédito", pero aclaró: "no hay que confundir la efectividad del instrumento con la gradualidad del instrumento".Por otra parte, puntualizó que el tipo de cambio real multilateral está hoy "unos 20 puntos por arriba del (que existía durante) el cepo" cambiario, a fines de 2015.