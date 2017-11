Dujovne: "Todas las reformas van a ser graduales"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo que la reforma tributaria busca "atacar los principales impuestos distorsivos de la Argentina", mientras destacó que con su puesta en marcha, mejorará la competitividad de las empresas y la Argentina alcanzará un ritmo de crecimiento "superior al tres por ciento" anual.



Al participar de la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el funcionario consideró: "Tenemos un esquema que podrá ser gradual, pero muy predecible".



"Todas esas reformas van a ser graduales, tenemos un horizonte de cinco años", resaltó el funcionario ante cientos de industriales y representantes del sector privado que asistieron al tradicional encuentro llevado a cabo en Parque Norte.



En ese sentido, subrayó: "Al final del camino, vamos a tener una Argentina sin déficit".



"Vamos a tener empresas con muchas posibilidades más de competir", insistió y confió: "La Argentina va a tener una tasa de crecimiento superior al tres por ciento por año".



Al recordar el primer encuentro que tuvo con los industriales, señaló: "Hemos avanzado en muchos de los objetivos que me plantearon".



"Gran parte del peso de la reforma tributaria recae en la Nación y no en las provincias y ahí vino la necesidad de firmar un pacto fiscal que resuelve muchos problemas en términos de coparticipación, lo cual generaba una situación de pobreza en el Conurbano", consideró.



Así, afirmó: "Necesitábamos dotar a la provincia de más recursos, pero también la baja de ingresos brutos".



"La gran novedad es que las provincias aceptan llevar adelante una baja de impuestos financiada por la austeridad fiscal que va a brindar la Ley de responsabilidad fiscal", enfatizó.



"Con el cambio fiscal, que en buena medida es provocado por la Ley de responsabilidad fiscal, las provincias van a designar esa parte a la baja de impuestos", insistió.



El funcionario destacó: "Luego de muchos años en los que las provincias aumentaron el gasto público hasta un nivel insostenible, ahora comenzamos un camino en el cual vamos a ir bajando impuestos y el gasto público con relación al PIB".



En tanto, resaltó los avances impulsados respecto del "impuesto al trabajo, cheque, ganancias corporativas y devolución de IVA".



"La informalidad no es un problema moral, sino de incentivos. Pensamos que avanzamos en esa dirección. Sabemos que el impuesto al cheque también es distorsivo porque genera una menor bancarización", evaluó.



Acompañado por el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el diputado Nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina; sostuvo: "Vamos a ver reemplazados impuestos distorsivos en parte por una menor presión tributaria y por otros impuestos de mayor calidad que además dotan de mayor equidad e igualdad al sistema tributario argentino".