Aumento de la electricidad impactará en Entre Ríos: De cuánto sería la suba

El director del Ente Provincial de la Energía de Entre Ríos (EPRE), Luciano Paulín dijo que en la provincia todavía no se analiza un aumento de las tarifas de energía eléctrica, pero estimó que es probable que ello suceda.



"Lo que he leído es que va a haber un aumento del 21 por ciento, a lo que se sumará un 13 por ciento en febrero" del componente nacional.



Paulín afirmó que "cada vez que hay un anuncio para Buenos Aires, indefectiblemente nos afecta al resto de las provincias. Y la realidad es que en el distrito bonaerense había una distorsión de tarifas muy importante respecto de lo que pagamos en el resto del interior del país".



En declaraciones a Radio Máxima de Gualeguaychú apuntó: "Ahora bien, ya el ministro Aranguren anunció días atrás que habría un aumento del componente nacional de la energía eléctrica, pero aún no se ha concretado una notificación formal, pese a que hay fuertes rumores que esto tendría lugar en los próximos días".



Paulín consignó que si bien aún no hay precisiones, a partir del 1º de diciembre la tarifa sufriría un incremento del 21 por ciento y, a partir del 1º de febrero de 2018, otro 13 por ciento más, lo que en la práctica terminará siendo de 34 por ciento porque se trata de aumentos acumulados de ese componente nacional.



No obstante, Paulín insistió que "por el momento hasta el 31 de diciembre rigen en Entre Ríos las tarifas vigentes actualmente, y no estamos notificados de que hayan nuevos incrementos, pero sería probable que ocurra".