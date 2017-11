Procrear Joven: hay 235.089 postulantes para 40.000 créditos hipotecarios

El cupo que fijó la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que conduce Iván Kerr es de 40.000 créditos para esta primera etapa, es decir que se inscribieron casi seis postulantes por cada crédito disponible.



Lo primero, le dijo Kerr a Clarín, será filtrar a los que no cumplen con los requisitos mínimos. Para ello, se cruzarán los datos informados por los postulantes (la inscripción fue on line) con las bases de datos de Anses, AFIP, Banco Central, Renaper y Desarrollo Social para conocer situación social, tributaria, de posible morosidad crediticia, datos personales y si cobra algún beneficio social.



Los que no pasen ese filtro, recibirán un correo electrónico informándoles la situación.



Luego, con los que pasaron dicho filtro, se armará un ranking de "merecimientos". Pesan variables como ingresos familiares; situación de la familia (hijos, escolaridad, discapacidades, familiares a cargo) y condiciones de la vivienda que hoy habita el postulante y su familia.



Un tercer filtro se establece y es el que apunta a respetar cierta proporcionalidad territorial, para que todas las provincias tengan adjudicatarios. Y finalmente, se reservará un espacio, dentro de los 40.000 beneficiarios, para quienes estén en el grupo de trabajadores informales.



En el Procrear consideran que el 15 de diciembre podrían tener armado el listado de los adjudicatarios. A todos les enviarán un correo electrónico. A los elegidos, y a los que no entraron en esta etapa, porque tendrán puntaje extra para la siguiente, que se abriría, posiblemente, en el primer trimestre de 2018.



Estos créditos fueron estructurados sobre tres patas: un subsidio, un ahorro que va acumulando el postulante durante un año calendario y un crédito hipotecario UVA.



Precisamente, la UVA es la unidad de medida de estos créditos. Para sacar cuentas, hay que tomar en cuenta ese valor, que hoy es de 20,81 pesos por UVA. Los montos de la operación habrá que calcularlos según el valor de la UVA al día del desembolso del crédito y del subsidio.



- El subsidio máximo al que se podrá acceder -dinero que el Estado le da al adjudicatario sin que éste deba devolverlo- tendrá un tope de 12.000 UVAs, es decir $ 249.720 al día de hoy.



- Los seleccionados deberán ahorrar durante 12 meses en un Plazo Fijo UVAs. El ahorro deberá ser de al menos del 5% del valor de la vivienda a adquirir, que será un ahorro mensual mínimo de 200 UVAs que al día de hoy son $4.162.



- Por cada 1 UVAs ahorradas, el Estado otorga 2 UVAs de subsidio. El subsidio será del doble del ahorro acumulado. El tope es 12.000 UVAs.

- Los beneficiarios se seleccionan por puntaje. Los postulantes que vienen de un llamado anterior, tienen puntos extras.

Clarín.