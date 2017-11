Advierten que bajas en precios de las naftas podrían durar sólo un par de días

Economía Rigen los nuevos precios de las naftas en Paraná

La reciente baja de 1,5% en los precios de las naftas, motivada por una cuestión local, podría durar apenas un par de días, por el mercado mundial. Es que d, el valor con el que cerró el viernes su cotización en Londres.Se trata de una noticia agridulce para las grandes petroleras en el país. Por un lado, pueden vender más caro el petróleo que producen en la Argentina, pero los jugadores dominantes en los surtidores (YPF, Shell y Axion) están "aguantando" valores que deberían traducir a precios más temprano que tarde, de continuar esta tendencia.El crudo, como principal materia prima de las naftas, es el componente de mayor peso en el precio final.. Según pudo saber, las compañías preponderantes en el mercado downstream mantendrán sus precios hasta donde les sea posible hacerlo para, en principio, cumplir su compromiso de no tener actualizaciones semanalmente y, luego, no ser un factor de mayor inflación y evitar la bronca y la preocupación del Gobierno.Fuentes de las petroleras valoraron como muy positiva la medida, que fue firmada en sus dos anexos por Diego Hernán Rapela, un asesor de Aranguren. "La decisión de incorporar biocombustibles sólo encarece el producto final. Es un costo que la empresa traslada en forma directa al consumidor", analizaron, al tiempo que prometieron que todo abaratamiento de sus costos favorecerá al público.. De configurarse la estabilidad de este escenario, el aumento del petróleo servirá para impulsar la producción (en senda caída en Argentina), pero complicará las finanzas de las comercializadoras mientras no puedan trasladar sus mayores costos a los precios al público.Por ahora,. Pero con la liberación de los precios dispuesta en septiembre, al Gobierno le será más difícil hacer oír su voz.