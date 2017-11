Prevén subas de precios en vinos, gaseosas y cigarrillos; bajarían algunos autos

La reforma tributaria contempla la suba de los impuestos sobre algunos productos y en los sectores vinculados ya avisan que habrá traslado a precios.En tanto,Asimismo,"Esperamos no tener que trasladar a precios. Pero nuestro sector no está pasando por el mejor momento, perdimos el 20% de mercado interno en los últimos dos años", explicó al diarioFrancisco Do Pico, vocero de Bodegas de Argentina. Los vinos y sidras pasarán a tributar el 10% (hoy no pagan nada).Asimismo,. Se aplicará una alícuota más cara que la que actualmente se paga a los cigarrillos más baratos del mercado. Por lo que la intención del Gobierno es cumplir con los estándares de la OCDE y elevar la barrera de acceso a estos productos. La alícuota y el impuesto mínimo serán del 70%. "Estamos analizando el impacto sobre la industria y el traslado a precios que podría significar", explicaron en Nobleza Piccardo.. Para la industria, el aumento en la alícuota nominal de impuestos internos implicaría un fuerte impacto sobre el sector de bebidas, con una caída superior al 9% en la actividad y la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo, a la vez que tendría un bajo impacto recaudatorio.Desde CADIBSA, la cámara argentina que nuclea a la industria de bebidas sin alcohol, sostienen que los impuestos internos son una herramienta fiscal "distorsiva", que por su diseño afecta los precios y tiene impacto directo en las decisiones de consumo. En términos de empleo, el efecto total estimado rondaría la pérdida de más de 7.000 empleos registrados. "Se estima que por cada $1.000 millones de recaudación se pierden casi 1.300 puestos de trabajo registrados", estimaron en la cámara.La rebaja impositiva que se aplicará sobre los autos de gama media no sorprendió al sector porque formó parte de lo solicitado por los empresarios en las mesas de trabajo intrasectoriales que llevan a cabo periódicamente con el equipo económico., pero dependerá de la estrategia de posicionamiento que elijan para las distintas marcas."Ningún auto va a bajar un 10% porque hay que cuidar que la gama más baja no se pise con la gama media", explica Gustavo Castagnino, de Mercedes Benz, firma que tiene al modelo Vito, alcanzado actualmente por el gravamen. "Nos hubiera gustado que se eliminara para todas las gamas", afirma y añade: "Nos preocupa que instrumenten una banda en pesos, fijada por ley porque con el impacto en el tiempo que pueda tener el tipo de cambio y por el efecto de la inflación la exención de impuestos quedará para menos modelos. Tiene que haber un ajuste automático, porque si no esos valores pueden quedar bajos rápidamente", advierte el ejecutivo de Mercedes Benz.de fábrica, pero subirá la alícuota a las motos cuyo precio al salir de la terminal supere los $140.000 (del 10% pasará a tributar el 20%, por lo que en el sector estiman que se encarecerán).Finalmente,. Se les quitará el impuesto del 17%. Asimismo, en el sector creen que no alcanzará para ganar el terreno perdido ante las compras en Chile, Paraguay y EEUU.