Para el Indec, hubo leve recuperación en cantidad de puestos de trabajo

La cantidad de puestos de trabajo, entre asalariados, empleados en negro y cuentapropistas, registró en el segundo trimestre una suba del 0,6% contra igual período de 2016, pero una baja del 1,67% en comparación con diciembre último.

Así surge del informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) denominado "Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra".



Según la estadística oficial, al término del segundo trimestre de este año, la cantidad de empleos se ubicó en 20.053.000, contra 19.935.000 de igual período de 2016, lo que significó un aumento de 118.000 puestos.



Sin embargo, si la comparación se formula contra diciembre de 2016 cuando los puestos totales eran de 20.389.000, se verificó una caída de 336.000.



Del total de puestos informados al segundo trimestre de este año, revistan como asalariados 15.270.000; de los cuales 10.600.000 son registrados y 4.669.000 son no registrados, en tanto que había otros 4.783.000 millones de empleos no asalariados.



Del total, 10.600.000 son ocupaciones de asalariados formales ?públicos y privados-, 4.669.000 de asalariados no registrados y 4.783.000 puestos por cuenta propia.



Del informe se desprende que las actividades con mayores puestos asalariados informales o no registrados son Servicio Doméstico (70%), agricultura y ganadería (60%), construcción (56%) y hoteles y restaurantes (41%).



También del informe surge que la ocupación, por los contratos temporarios y no registrados, cobra más impulso en la segunda mitad del año, para retroceder con fuerza en el primer trimestre.



"Los puestos de trabajo totales crecen 0,6% en el segundo trimestre de 2017 respecto al mismo trimestre del año anterior, debido al crecimiento de los puestos de trabajo asalariado de 0,6% y de los puestos de trabajo no asalariado de 0,5%", consideró el organismo.