Creció un 35% la exportación de arándanos

Hasta la semana 40 de la actual campaña la Argentina exportó a Estados Unidos 4.234 toneladas de arándanos, versus las 3.121 toneladas del 2016", explicó Federico Bayá, presidente del Comité Argentino de Arándanos (ABC).



En este sentido, los productores de arándanos de Argentina apuntaron a seguir cargando el mayor volumen posible a marítimos, mientras el clima se los permita.



Las exportaciones de arándanos crecieron un 35 por ciento en la segunda semana de octubre, comparado con igual período del año pasado, informó este martes el Comité Argentino de Arándanos (ABC).



En cuanto a la exportación por envíos aéreos a este mismo mercado, estos pasaron de 2.849 ts a 3.383 ts, con un crecimiento del 18 por ciento; mientras que los marítimos crecieron 213%, al pasar de 272 ts a 851 tn.



"Los productores hemos logrado una mayor planificación y esto permite tener una mejor temporada. Seguimos posicionando a la Argentina en los mercados internacionales más exigentes", dijo Bayá.



Cabe destacar que de cara a la "PMA (Produce marketing Association) ? Fresh Summit", la feria más importante del sector que este año se lleva a cabo en Nueva Orleans, Argentina se consolida como un proveedor de "un producto con buen sabor y color, que destaca por su valor gourmet y que es muy requerido eventos como este", agregó Bayá.



Después de lo sucedido en la campaña 2016, Argentina se ha preparado para afrontar esta temporada en curso con muchos cambios productivos, logísticos, y comerciales en términos de distribución, haciendo foco en incrementar sus envíos marítimos y descomprimir los aéreos. "Este ejercicio nos permitirá diferir también nuestra fruta hacia la semana 46 en adelante", sostuvo Matías Notti, miembro de la comisión estadística del ABC.



"Tenemos entendido que Perú, luego de un arranque con predominancia de envíos a China, en las últimas semanas está diversificando y enviando más marítimos a USA", afirmó Notti. Y por otro lado, Chile viene algo demorado por las últimas estimaciones recogidas esta semana. "Esto es muy importante ya que vemos precios optimistas para las ventas de la semanas 48, 49 y 50", dijo.



En relación a como se podría comportar Estados Unidos, considerado el mayor mercado de consumo: "Vemos a muchas empresas con dificultades para conseguir la fruta que requieren para las ventas que tenían programadas, y otras compañías muy grandes ya informando los precios a la baja para la semana. Como ya mencione, que estén arribando muchos contenedores a USA, no significa que todos tengan fruta, sino que pocos tendrán mucho. El que haya logrado atomizar sus ventas seguramente tendrá algo más de capacidad de negociación", dijo Notti.



Notti remarcó que "fuera del manejo de los precios, hoy en días los principales warehouses de costa este y costa oeste no cuentan con grandes stocks de fruta como en campañas anteriores, y mucho menos como durante el 2016 que fue catastrófico". Y agregó: "esto significa que con las adecuadas promociones el producto continuará rotando y posiblemente el efecto de Perú con sus arribos en contenedores no tenga un impacto tan marcado como lo fue en la campaña anterior".



Por otro lado, aquellas empresas importadoras en Estados Unidos que estén comprometidos con productores argentinos "deben continuar fomentando las cualidades de nuestra fruta, más que nada haciendo foco al sabor que nos distingue".



"Debemos tomar una gran responsabilidad en continuar descartando la fruta que no califique para la situación de mercado que se vive semana a semana. Esto ayudará a impulsar las promociones y evitará ensuciar el mercado con fruta que después hay que "liquidarla" a cualquier precio para no tirarla", concluyó Notti. (Fuente: Noticias AgroPecuarias)