"No es necesaria una reforma laboral", señalan empresarios y sindicalistas

Empresarios y sindicalistas consideraron hoy que la reforma laboral total "no es necesaria" y coincidieron en que sí hace falta una "reforma tributaria para terminar con los impuestos distorsivos", durante el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata.El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, sostuvo que "hay que trabajar con los convenios en los detalles e ir actividad por actividad", y aseguró que los empresarios tienen el "deber de listar lo que necesitamos y ver en las reuniones con los sindicatos si se puede reformar o no"."Hace 12 años que no venía a IDEA, la última vez que vine me echaron del trabajo porque participé de un pre coloquio en Comodoro Rivadavia, y pedí por la seguridad jurídica, y luego el ex presidente Néstor Kirchner me sacó de Telefónica. Así que es un gran paso para mí", señaló Gutiérrez.Del lado sindical, el secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, aseguró que "la reforma laboral no es necesaria", y si hay que hacer reformas, "deben ser a través del convenio colectivo de trabajo"."Reformar una Ley que va a perjudicar es crear un problema cuando no hay nada que haga necesario discutir una reforma laboral, lo que hay que discutir es una reforma fiscal, podemos hablar de Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos, y todos los impuestos distorsivos que afectan la competitividad", disparó el sindicalista.Por otro lado, el presidente de Toyota Argentina y CEO de Toyota Venezuela, Daniel Herrero, dijo que "hay que trabajar punto por punto y si hay algo que globalmente se tiene que cambiar, se puede hacer".Consultado por "cómo pensar un sindicalismo y empresariado más creíble", luego de los casos del "Pata" Medina y Odebretch en Brasil, Herrero consideró que el "gran desafío que tenemos es la generación de empleo, porque la tecnología genera desempleo y es donde la empresa tiene que arriesgarse, y tiene la capacidad de hacerlo".Pereyra, en tanto, coincidió en la importancia de la educación: "Pasa al primer plano. En Neuquén tenemos bachillerato y necesitamos la escuela técnica, tenemos todos los trabajadores ingenieros que puede hacer de profesores y tenemos el trabajo pero tiene que venir con una fuerte capacitación porque si no va a tener que venir la mano de obra de afuera".Se refirió a la importación del gas en Argentina: "Nuestro país está importando gas por 9.000 millones de dólares anual".Y se preguntó: "¿Qué estamos haciendo nosotros que tenemos la segunda reserva de gas mundial no convencional?".Pereyra propuso "copiar lo que hizo Estados Unidos, que importaba gas, empezó a invertir en el no convencional y ha llegado después de 10 años a tener autoabastecimiento y a exportar a otras partes del mundo"."Esto es a lo que aspiramos, tener el autoabastecimiento, que baje el precio del gas y tengamos mano de obra genuina, este es el acuerdo, costó mucho venderlo dentro de los mismos compañeros, donde se viene de un sistema totalmente distinto, donde sectores de izquierda radicalizados que no están dentro del sector se dedicaron a generar conflictos", criticó.