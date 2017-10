El FMI incrementa previsión de crecimiento e inflación para 2017 y 2018

Recuperación de base amplia

Llamado a la acción

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó levemente este martes su previsión de crecimiento global para 2017 y 2018 pero instó a pensar en reformas que tornen sostenible la recuperación a la que calificó como "incompleta".En su nuevo Panorama Económico Mundial, el FMI proyectó un crecimiento del PIB mundial este año de 3,6%, y de 3,7% para el 2018, con un leve reajuste de 0,1 punto porcentual en ambos casos sobre las previsiones que había publicado en el mes de julio.El ente recordó que se trata de un repunte sensible con relación a 2016, cuando la economía global cerró con alza de 3,2%.El economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld, dijo en conferencia de prensa que "la recuperación mundial se mantiene, y a un ritmo más rápido", en especial cuando se compara con el escenario del año pasado, marcado por un "crecimiento inconsistente y turbulencia en los mercados financieros".Obstfeld señaló que en gran parte el optimismo que motivó la revisión al alza del crecimiento mundial está apoyado en "perspectivas positivas de las economías avanzadas", que en general deberán crecer 2,2% este año y 2,0% el año próximo.La Zona del Euro (previsión de 2,1%), Japón (1,5%), las economías emergentes de Asia (6,5%), Rusia (1,8%) y Estados Unidos (2,2%) son las economías en que se apoya el optimismo del FMI para este año."Se espera que la actividad económica se acelere en todos los grupos de países, excepto en Medio Oriente", señaló el Fondo.Entre las principales economías europeas, el FMI destacó su previsión de un crecimiento este año de 2,0% en Alemania, 1,6% en Francia y 3,1% en España, todos países que tuvieron una revisión al alza.En cambio, para el Reino Unido el FMI mantuvo sin cambios su previsión de un avance de 1,7% del PIB este año.El FMI proyecta un crecimiento de 4,6% este año en las principales economías emergentes (en particular Rusia, China e India), y de 1,2% para América Latina y el Caribe.En este sentido, el FMI apuntó que las "condiciones aún difíciles" enfrentadas por exportadores en América Latina "muestran algunas señales de mejoras".Además, añadió Obstfeld, esta recuperación se caracteriza por tener una "base amplia", porque se verifica simultáneamente en varias regiones del mundo, "de forma más marcada que en cualquier otro momento desde el inicio de la década".Sin embargo, el FMI alertó que "la recuperación global aún es incompleta" y afirmó que es el momento de iniciar las necesarias reformas para no perder la oportunidad.Para el FMI, la incipiente recuperación de la economía mundial ofrece la posibilidad de adoptar reformas para "ampliar la producción potencial y asegurar que los beneficios sean compartidos, y construir resistencia para riesgos a la baja".Obstfeld recordó este martes que "aproximadamente un cuarto de los países tuvo crecimiento negativo en los ingresos per capita en 2016, y a pesar del actual impulso ascendente, aproximadamente un quinto de ellos hará lo mismo en 2017".Para Obstfeld, la recuperación "es aún incompleta en aspectos importantes", y añadió que la ventana de oportunidades para la acción "no estará abierta para siempre".Por ello, añadió, "la acción debe ser iniciada ahora, mientras los tiempos son buenos". Mencionó que estudios realizados por los técnicos del Fondo sugieren que "las reformas estructurales son más fáciles de implementar cuando la economía es fuerte".Entre los factores que pueden poner en riesgo la recuperación, el FMI mencionó la posibilidad de un crecimiento más rápido de lo esperado en las tasas de interés en Estados Unidos y Europa, desequilibrios de crédito en China y un rebrote de proteccionismo comercial.Así, el FMI sugiere que países con alto nivel de empleo reduzcan su deuda pública, al tiempo que los otros refuercen la inversión en educación e infraestructura para abrir camino a una mejora en los salarios reales.Finalmente, el FMI apuntó que resulta "crucial" que los Bancos Centrales apliquen "suavemente" eventuales alzas de las tasas de interés.Finalmente, el FMI alertó sobre los riesgos "no económicos", como tensiones geopolíticas, corrupción o problemas de gobernabilidad, porque "están particularmente interconectados y pueden reforzarse mutuamente". AFP-NA