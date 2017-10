Detectan empleo irregular y falta de emisión de comprobantes en hamburgueserías

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó un 45 % de empleo irregular, falta de emisión de emisión de comprobantes y no aceptación de tarjeta de débito como método de pago, durante relevamientos realizados sobre hamburgueserías de Capital y Gran Buenos Aires.Durante las inspecciones se relevaron 182 empleados, de los cuales al menos el 45% no se encontraban registrados como trabajadores.Además, funcionarios de la AFIP labraron 91 actas de infracción al observar la falta de emisión de comprobantes de ventas, utilización de comandas valorizadas no válidas como ticket de pago y no aceptación de tarjetas de débito como método de pago.Además, se formalizaron otras 53 actas por infracciones formales, referidas a errores en facturas y tickets, y por no tener la data fiscal, entre otros.Cabe destacar que las multas por este tipo de infracciones van desde los $ 300 a $ 30.000, pudiendo incluir clausuras de entre 3 a 10 días.Durante el operativo se relevaron 61 locales de Palermo, Las Cañitas, Belgrano, Recoleta, Caballito, Almagro, Mataderos, Flores y Once, en capital, y sobre los principales centros comerciales del conurbano bonaerense, como Lomas de Zamora, Adrogué, Lanús, Temperley, San Isidro, Tigre, San Fernando, Martínez y San Miguel.