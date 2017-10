Créditos hipotecarios: qué banco tiene la tasa más baja y qué ofrece cada uno

¿La sorpresa?

¿Banco público o privado? ¿Tiene cuenta sueldo o es cliente nuevo? Según la respuesta que se dé a estas preguntas, la tasa de un crédito hipotecario UVA (atado a la inflación) puede más que duplicarse.La más baja del mercado está en 3,5% y la más alta llega a 8,5%. En los préstamos UVA, además de esa tasa, los préstamos se actualizan según la variación de los precios que mide el INDEC.La oferta de los principales bancos privados (Francés, Galicia, ICBC, Itaú, Santander Río) arranca en 4,5-5% para quienes cobran sus salarios a través de la entidad, hasta 6,9-7,70% para quienes no son clientes.El Macro, que tiene una tasa de 3,5%, igual que el Banco Nación, la más baja del mercado. Otra revelación que surge de la comparación es que el Banco Provincia y el Ciudad están entre 1,5 y 2 puntos por encima del Nación y sus tasas se asemejan a las de los bancos privados. La tasa más cara es de una entidad "mixta": el Hipotecario (propiedad de IRSA y el Estado) llega a cobrar 8,5% para prestarle a quienes no son clientes. En la entidad explicaron que se nivel se basa en que para generar condiciones de fondeo de largo plazo apalancado en UVA están trabajando en la securitización de las hipotecas (es decir, darlas como garantía para conseguir fondos) y que, por eso, tienen que ofrecer títulos de securitización atractivos (con una tasa tentadora) para los inversores.La dispersión en las tasas también se extiende a los montos a prestar: van desde los $ 2 millones del Ciudad, los $ 2,7 millones del Banco Nación o los $ 3 millones del Provincia, a los $ 5 millones del Galicia, el Hipotecario o el Francés, los $ 15 millones del ICBC o los $ 16 millones del Macro. En algunos casos, directamente no hay tope. Claro que el límite está puesto en el peso de la cuota sobre el ingreso familiar, que ronda entre 25 y 30%, según la entidad. Algunos bancos fueron levantando el máximo a prestar y también sumaron nuevos destinos para los préstamos UVA, como la compra de la segunda vivienda, ampliación, refacción o terminación del inmueble.El crecimiento de los préstamos hipotecarios -que en agosto se incrementaron un 17% frente a julio, hasta alcanzar los $ 8.373 millones, según los datos del ministerio de Finanzas- está haciendo que los bancos empiecen a sofisticar sus ofertas y ampliar los destinos de los préstamos. Por caso, para los que ya son dueños, hay opciones para poder comprar sin tener que vender (Hipotecario) y también se puede obtener un crédito hipotecando una casa diferente de la que se quiere comprar (Provincia).Los hipotecarios también están sirviendo como gancho para ganar mercado: así, el ICBC "regala" dos años a tasa cero a los clientes nuevos que saquen el préstamo y empiecen a cobrar su sueldo en el banco.Hacia adelante, los bancos están trabajando en nuevas líneas, especialmente ligadas a los desarrolladores y a proyectos desde el pozo. En el Provincia cuenta que en las próximas semanas lanzarán una línea en UVA para desarrolladores, que financiará el 70% de la construcción a una tasa fija de 8% anual. Para acceder al crédito el desarrollador deberá contar con el terreno donde se realizará el proyecto. Además, antes de fin de año ofrecerán otra línea que permita financiar la compra de departamentos desde el pozo.Tipo de crédito: UVADestino: adquisición, refacción y construcción de vivienda permanente y adquisición de vivienda no permanente.Plazo: refacción 10 años, resto hasta 20 añosPara clientes de cuenta sueldo: Tasa: 4,9%Monto máximo: $ 5 millones para la compra y construcción de vivienda permanente, y adquisición de vivienda no permanente y $ 2,5 millones para refacción y ampliación de vivienda permanente.Tasa provincias sin II.BB. (CABA, Buenos Aires, Mendoza, Salta, Río Negro, Tucumán y Córdoba): 5,90%Resto del país: 6,90%Relación cuota/ingreso: 25%Financiación: 70% adquisición, 50% construcción y adquisición de vivienda no permanente y 30% refacciónIngreso familiar mínimo: $ 15.000 (en caso de sumar ingresos con un cotitular por lo menos uno debe tener ingresos por $10.000).Tipo de crédito: tradicionalDestino: compra, construcción o refacción de vivienda permanente o segunda viviendaPlazo: refacción 10 años, resto hasta 20 añosTasa: 18% TNAMonto máximo: $ 5 millones para la compra y construcción de vivienda permanente, y adquisición de vivienda no permanente y $ 2,5 millones para refacción y ampliación de vivienda permanente.Monto máximo: sin límiteRelación cuota/ingreso: 30%Financiación: 70% adquisición, 50% construcción y adquisición de vivienda no permanente y 30% refacción.Ingreso familiar mínimo: $ 15.000 (en caso de sumar ingresos con un cotitular por lo menos uno debe tener ingresos por $10.000).Tipo de crédito: UVADestino: primera o segunda vivienda, refacción,Plazo: hasta 30 años.Tasa para clientes de cuenta sueldo: 5,4%Tasa para resto de clientes y no clientes:Monto máximo: $ 2 millonesRelación cuota/ingreso: 25% de los ingresos neto del solicitante y/o grupo familiar.Financiación: 75% para compra y 100% refacción, sin exceder el 50% del valor del inmueble.Ingreso familiar mínimo: no se exige un ingreso mínimo (para el caso de $100.000 el ingreso mínimo requerido es de $2.280 netos)Tipo de crédito: UVADestino: vivienda permanente independientemente de cuántas propiedades tengaPlazo: hasta 30 añosPara clientes de cuenta sueldo:Tasa: 4,9%Monto máximo: sin topeResto de clientes y no clientes:Tasa: 6,9%Monto: hasta $ 5 millonesRelación cuota/ingreso: 25%Financiación: hasta 70%Ingreso familiar mínimo: $ 16.000Tipo de crédito: tradicionalDestino: compra primera y segunda viviendaPlazo: hasta 20 añosTasa: fija de 17% los primeros diez años y luego combinada Badlar (hoy en 21,5%) + 400 puntosMonto máximo: $ 3,6 millonesRelación cuota/ingreso: 30%Financiación: hasta el 70%Ingreso familiar mínimo: $9.000 (se suman los cónyuges)Tipo de crédito: UVADestino: adquisición o construcción primera vivienda y segunda viviendaPlazo: hasta 30 añosTasa para clientes de cuenta sueldo: 7,9%Tasa resto de los clientes: 8,5%Monto máximo: hasta $ 5 millonesRelación cuota/ingreso: 30%Financiación: 75%Ingreso familiar mínimo: $10.000 netos, puede sumar ingresos con su cónyuge o conviviente.Crédito Puente (para comprar antes de vender): Contempla el otorgamiento de dos préstamos individuales y simultáneos para el financiamiento en UVA de hasta el 50% de la propiedad actual y hasta el 75% de la vivienda a comprar por un monto de hasta 5 millones de pesos y a una tasa de hasta 8,15% (ajustable en UVA).Tipo de crédito: UVADestino: vivienda permanente y segunda vivienda (solo nuevos clientes)Plazo: hasta 20 años (clientes) y 15 (nuevos clientes)Tasa clientes de cuenta sueldo: 4,99%Resto clientes: 6,90%Nuevos clientes cuenta sueldo: 4,99% (dos años 0%)Monto máximo: $ 15 millonesRelación cuota/ingreso: 25%Financiación: 70% (vivienda permanente) y 50% (segunda vivienda)Tipo de crédito: UVADestino: primera o segunda viviendaPlazo: hasta 30 añosTasa para clientes: 4,5% (Personal Bank) o 5,5% (cuenta sueldo)Resto: 6,9% Monto máximo: sin límite Relación cuota/ingreso: 25%Financiación: 75% vivienda y 50% segunda vivienda (se puede cancelar total o parcialmente en cualquier momento)Ingreso familiar mínimo: $ 16.000Tipo de crédito: UVADestino: primer viviendaPlazo: hasta 20 añosTasa para clientes de cuenta sueldo: 3,5%Resto de clientes y no clientes: 6,5%Monto máximo: hasta $ 16 millonesRelación cuota/ingreso: 35%Financiación: 75%Ingreso familiar mínimo: no se requiere, el monto del préstamo está relacionado con la calificación crediticia.Destino: segunda vivienda, mejora y refacciónPlazo: hasta 20 años (salvo refacción, que es 5 años)Tasa: 6,5%Monto: hasta $ 16 millonesRelación cuota/ingreso: 35%Financiación: 75% (salvo refacción, 50%)Ingreso familiar mínimo: no se requiere, el monto del préstamo está relacionado con la calificación crediticia.Tipo de crédito: UVADestino: compra, cambio, construcción, refacción, ampliación o terminación de vivienda única y permanente. Monto máximo del inmueble a adquirir: $ 3.462.500 (+ 60% si es cliente).Plazo: hasta 10 años (refacción, ampliación o terminación) y hasta 30 años (compra, cambio, construcción)Tasa clientes de cuenta sueldo: 3,5%Tasa resto de clientes y no clientes: 4,5%Monto máximo: $ 2.770.000 (compra, cambio, construcción) y $ 1,5 millón (refacción, ampliación o terminación)Relación cuota/ingreso: 25% (excepto construcción, que es 20%)Financiación: hasta 80% compra y hasta 100% el restoTipo de crédito: tradicionalDestino: Compra, cambio, construcción, refacción, ampliación o terminación de vivienda única y permanente.Plazo: hasta 10 años (refacción, ampliación o terminación) y hasta 30 años (compra, cambio, construcción)Tasa clientes de cuenta sueldo: 14% (variable a partir del mes 37) y 18% para construcción por 12 meses o hasta terminar la obra y luego las mismas condiciones.Tasa resto de clientes y no clientes: 16% (variable a partir del mes 37) y 20% para construcción por 12 meses o hasta terminar la obra y luego sigue las mismas condiciones.Monto máximo: $ 2.770.000 (compra, cambio, construcción) y $ 1,5 millón (refacción, ampliación o terminación)Financiación: 80% para compra y 100% restoTipo de crédito: UVADestinos: adquisición de primera o segunda vivienda y refacciónPlazo: 15 años (compra) y 5 (refacción)Tasa: 6,95%Monto máximo: $ 5 millonesRelación cuota/ingreso: 25%Financiación: 70% compra y 40% refacciónIngresos mínimos: $ 8.860 para cuenta sueldo y $ 11.075 para el resto de los clientes del banco.Tipo de crédito: UVADestino: adquisición, refacción, ampliación, construcción y terminación de viviendas o compra partes indivisas cuando tengan como objetivo completar el 100% del dominio y segunda vivienda.Plazo: hasta 10 añosTasa clientes con cuenta sueldo: 5%Resto: 6,25%Plazo: hasta 30 añosTasa clientes con cuenta sueldo: 5,90%Resto: 7,50%Monto máximo: hasta $ 3 millonesRelación cuota/ingreso: 25 a 30%Financiación: 75 a 80 % (cuenta sueldo)(*) Permite adquirir una propiedad hipotecando otra vivienda.Tipo de crédito: Hipotecario Social (UVA)Requisito previo: los beneficiarios deberán realizar un ahorro mensual mediante un plazo fijo digital UVA durante al menos 8 meses. El depósito debe ser equivalente al valor de la cuota posible del préstamo. El monto acumulado puede ser aplicado al pago del 20% de anticipo. La tasación de la vivienda no puede ser superior a $ 1,5 millonesDestino: compra, construcción, refacción de vivienda única en PBA o CABA.Plazo: 15 añosFinanciación: hasta 80% (compra) o 100% (refacción)Tasa: 6,20%Monto máximo: $ 1 millónFinanciación: 75 a 80 % (cuenta sueldo)Ingreso familiar mínimo: seis salarios mínimosTipo de crédito: tradicionalDestino: compra, construcción, terminación, ampliación y/o refacción de viviendas; Combinación de destinos y compra de partes indivisas.Plazo: 20 años (cuentas sueldo) y 15 restoTasa: 22,92% (cuenta sueldo) y 23,92% (resto)Monto máximo: el equivalente en pesos de US$ 250.000Relación cuota/ingreso: 40%Financiación: 70% (público general), 85% (cuenta sueldo) y 100% (empleados públicos)Tipo de crédito: UVADestino: primera o segunda vivienda (también refacción y compra de terreno uso residencial)Plazo: hasta 30 añosTasa clientes, primera vivienda: 4,95% (provincias sin IIBB) y 5,95% (con IIBB)Tasa resto: 6,70 % (sin IIBB) y 7,70% (con IIBB)Tasa clientes, segunda vivienda: 6,70 %Tasa resto: 7,70%Monto máximo: $ 15 millonesRelación cuota/ingreso: 25%Financiación: 70% vivienda permanente y 50% no permanenteIngreso familiar mínimo: $ 9.000 (cuentas sueldo) y $ 10.500 (resto)Tipo de crédito: UVADestino: primera o segunda viviendaPlazo: hasta 30 añosTasa para clientes de cuenta sueldo: 4,9%Tasa para el resto de clientes y no clientes: 6,9%Monto máximo: sin límiteRelación cuota/ingreso: 25%Financiación: 75%Ingreso familiar mínimo: $ 23.000