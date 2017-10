El dólar cedió seis centavos y cerró a $ 17,67

La reaparición de una oferta de divisas más sólida llevó al dólar a retomar la senda negativa y descender seis centavos a $ 17,67 en agencias y bancos. Tras dos subas al hilo, el billete operó en baja durante toda la jornada, tocando su mínimo intradiario en el epílogo de la rueda.



Esta tendencia fue impuesta por el segmento mayorista, donde la moneda estadounidense cedió cinco centavos y medio a $ 17,38, ante la reaparición de ingresos por colocaciones en el exterior en el marco de rendimientos muy atractivos en instrumentos pesos.



Todo es potenciado además por la expectativa de que se mantenga cierta estabilidad en el tipo de cambio al menos en el corto plazo, tal como lo muestran día a día las cotizaciones de los mercados a futuro. El volumen total operado en el MULC aumentó 11% y llegó a u$s 642 millones.



"Se mantuvo la oferta de bancos e inversores durante toda la jornada, ya que sigue siendo negocio vender la divisa y colocar los pesos a tasas que superan el 27%", sostuvieron desde ABC Mercado de Cambios.



Así fue como las entidades financieras apuntaron a las inversiones en pesos, con el "call money" operado a 26,50% por un día, y con el mercado secundario de Lebac marcando tasas del 27% para la letra a 14 días, y de 27,35% para las de 260 días.



"Nuevos ingresos por colocaciones de valores en el exterior potenciaron otra vez la oferta de dólares en el mercado, logrando generar una corrección bajista que permitió que el tipo de cambio perforara el piso de los $ 17,40 con cierta facilidad", remarcó el analista Gustavo Quintana.



Es por eso que "la recuperación experimentada el lunes y martes no pudo sostenerse dando paso nuevamente a un escenario donde el flujo de ingresos puso un límite al avance de los precios, un factor que se repite con algunas intermitencias impidiendo que el dólar se despegue con claridad del nivel alcanzado en la actualidad", añadió Quintana.



Desde las PASO, el dólar que transan los grandes jugadores del mercado se mantiene operando dentro del rango que va de los $ 17 hasta los $ 17,60.



En medio de este panorama, consultoras y bancos corrigieron a baja el nivel de tipo de cambio nominal futuro, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, que publicó el martes el Banco Central,



Para fines de 2017, los analistas proyectan que el nivel del tipo de cambio alcanzaría $ 18,10 promedio mensual (implica una tasa interanual de 14,3%), mientras que para marzo de 2018 lo ubican en $ 18,70. En tanto, la proyección para diciembre de 2018 se redujo hasta $ 20,60 (13,8% interanual).



Por su parte, el blue retrocedió ocho centavos a $ 17,82, su menor valor en casi tres meses, por lo que la brecha con el oficial se redujo al 0,8% (es la más baja desde el 11 de julio pasado), de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" descendió nueve centavos a $ 17,44.



En el mercado a futuro del ROFEX, los plazos bajaron siete centavos promedio, con un volumen negociado de u$s 630 millones. El 37% del total operado fue a fin de mes, que cayó a $ 17,656, con una tasa de 23,29%. En tanto, el plazo más largo pactado fue enero, que cedió a $ 18,67, con una tasa de 23,2%.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 57 millones a u$s 50.712 millones, respecto al día hábil anterior.