Foto: Quiebra de Waigel: Incorporan más patrimonio para remate Crédito: FM Estación Plus

Continúan registrándose avances en la quiebra de Miguel Waigel y Cía. S.A., proceso que por subrogación está nuevamente a cargo de la jueza Gabriela Tepsich. En declaraciones a FM Estación Plus, el síndico, Valentín Cerini, confirmó la ampliación que se produjo en la base de bienes a rematar:



"Se están haciendo la medidas necesarias para lograr la subasta de lo que se corresponde a dos matrículas inmuebles que conformaban lo que era la sede central de Waigel, ubicada en el centro de Crespo. El frente comercial era por 25 de Mayo, pero la parte que se recuperó es el patio y lo que funcionaba como depósito central, con salida a Av. Belgrano".



En tal sentido, el profesional recordó: "Registralmente la casa central estaba dividida en 5 matrículas, de las cuales 2 se remataron oportunamente y 2 más son las que fueron recuperadas. Queda pendiente una parte más, que tiene frente sobre 25 de Mayo".



Cabe señalar, que arribar a esta etapa no resultó sencillo, habida cuenta que debió demostrarse la existencia de testaferro y posteriormente recaer en el expediente Sucesorio de un tercero a la familia Waigel. En cuanto a las instancias venideras, Cerini indicó: "Se pidió autorización a la jueza para hacer una transferencia en el Registro de la Propiedad, para así ponerla a disposición del proceso falencial, de manera que pueda ser subastada".



La expectativa respecto del monto a recaudar a través de estos bienes resulta importante, ya que "una de las matrículas tiene una superficie de 418 metros cuadrados, que sería la parte interna y la otra es de 288 metros cuadrados, con salida a avenida Belgrano", informó el síndico.



Otras subastas



La empresa crespense en quiebra presenta patrimonio embargado en distintos puntos de la provincia, con miras a futuros remates. "Días atrás el martillero presentó un listado con bienes muebles -que están a disposición de los acreedores-, que son los rezagos que han quedado de las subastas anteriores. También un lote que había en Victoria y parte de un predio del Parque Industrial de Crespo, sobre lo cual próximamente van a fijar fecha de subasta", comentó el contador.



Concluyeron los trabajos de infraestructura en el loteo de acceso Pte. Illia



Oportunamente la justicia aceptó el acuerdo entre la Sindicatura y la Municipalidad de Crespo, mediante el cual esta última se comprometía a la realización de obras de infraestructura en los terrenos ubicados en Liniers y Pte. Illia de esta ciudad, a cambio de algunos lotes. De este modo, se sustancia la posibilidad de remate del remanente. Al respecto, Cerini comentó: "Días atrás, el municipio de Crespo presentó un informe en el incidente abierto con motivo de este loteo, informando que estaba concluido el obrador, que se habían colocado las luminarias, que se realizó el tendido eléctrico, restando sólo detalles del transformador de energía, para lo cual se han mantenido conversaciones ya con la empresa distribuidora del servicio. De acuerdo a lo indicado por la Municipalidad, en los próximos días ya se haría un informe final, con lo cual se solicitaría transferir a su favor los lotes convenidos por el trabajo realizado. El resto queda disponible para la subasta".



La jueza Tepsich nuevamente a cargo de la causa



Si bien el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Concursos y Quiebras de Paraná tiene desde gace varios meses un nuevo magistrado, el expediente de Miguel Waigel y Cía. S.A. volvió a estar a cargo de la ex titular de esos estrados. Así lo confirmó Cerini, quien explicó: "En el juzgado donde tramita la quiebra asumió el Dr. Moia, pero por haber intervenido como abogado de una de las partes, se excusó en el proceso. Por una acordada del Superior Tribunal de Justicia, la Dra. Tepsich asumió a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº4, pero continúa por subrogación llevando adelante ciertas causas, entre ellas las de la fallida Waigel".