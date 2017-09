Liberan los precios de las naftas: Cuánto se calcula que podrían subir

Economía El Gobierno pone fin a acuerdo con petroleras y libera el precio de naftas

El Gobierno decidió anticipar al 1 de octubre la alineación de los precios internos del petróleo y los combustibles con los internacionales, aunque era una medida prevista para principios de 2018. La decisión tomada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, implica la liberalización del mercado a 20 días de las elecciones, pero se cree que hay cierto acuerdo tácito con las empresas para que los aumentos se posterguen hasta después del acto electoral., por lo menos por ahora,en que pueden realizarse las modificaciones tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto última implica que, según un pactado anteriormente.El crudo más pesado que se produce en la Argentina, el Escalante, ya tenía un precio de u$s47 , alineado con el internacional . En tanto, el Medanito (mejor que el Brent) se está pagando unos u$s55 por barril, lo que significaría que le faltan por lo menos u$s3 para alinearse.Por otra parte, al decidirse los aumentos de naftas para julio pasado, el tipo de cambio fue calculado en $16,46, lo que implica un 7% menos que la cotización de esta semana en torno de $17,70. Si se acumulan los dos efectos,, publica Ámbito Financiero.La medida implica también la posibilidad de las refinerías de importar petróleo si pueden conseguirlo en el exterior a un precio más barato que en la Argentina, por lo cual las petroleras productoras podrían aplicar nuevos recortes de gastos e inversiones.En 2017, hubo un aumento del 8% en enero, una baja del 2,5% en gasoil y del 0,1% en naftas en abril, y un incremento del 7% en julio.No obstante, Aranguren sostuvo: "No creo que aumenten los precios de las naftas el mes que viene, porque hay un equilibrio razonable".Pese a que Aranguren considera que no se moverán los precios locales el próximo mes, algunas fuentes de la industria son más cautas. "y difusión que habría", analizó en medio de la AOG una voz en estricto off the record.Según la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha), que nuclea a los dueños de las estaciones de servicio, "de haber operado el acuerdo de revisión trimestral, ya se venía especulando cony esta liberación no va a cambiar lo que se preveía".. Todo hace suponer que siendo YPF la que mueve el amperímetro, ellos también marcarán la cancha y es de esperar que aumenten después de las elecciones", comunicó Cecha.