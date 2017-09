Expectativas en el sector hotelero por Boca en Paraná y la Fiesta de Disfraces

Paraná será sede el próximo 15 de octubre de dos megaeventos: la histórica visita de Boca Juniors con motivo de un enfrentamiento con Patronato, y una nueva edición de la Fiesta de Disfraces.En ese marco, las expectativas en el sector hotelero de esta capital entrerriana, son muy altas."Nos están llamados de todos lados porque hay gente que dice que quiere estar en los dos eventos y no se los quiere perder", aseguró a, Marcelo Abasto, gerente del Gran Hotel Paraná y del área comercial del Paraná Hotel Plaza Jardín.Y en esa línea adelantó que se "están vendiendo bien y con todas las expectativas", los paquetes para dos y tres noches con una cena en el restaurante La Fourchette que ofrecen ambos hoteles."Será una fiesta para la ciudad con estos dos eventos muy importantes como la Fiesta de Disfraces y el plus por la llevada a Paraná del plantel del club Boca Juniors", remarcó Abasto."Hay un porcentaje importante de turistas que han venido otros años y nos siguen eligiendo a nosotros, y a la ciudad en particular", animó.De acuerdo a lo que comentó, la ciudad cuenta con más de 1200 plazas hoteleras, con lo cual, las localidades de Oro Verde, Villa Urquiza y las de todo el corredor del Paraná también se beneficiarán con estos megaeventos.En tanto, desde el hotel Howard Johnson Mayorazgo, aseguraron que ya registran "una ocupación del 80%"."El año pasado tuvimos una ocupación plena con mucha anticipación y este año, considerando que aún restan unas semanas, estamos con muchas expectativas para ese fin de semana", comentó Luciana.En la oportunidad, aventuró que "estará completa" toda la plaza hotelera de la ciudad. E