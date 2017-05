En Concepción del Uruguay, el río ya llegó a los 6 metros

Policiales Reforzarán la seguridad en las zonas inundadas de Concordia

Sociedad Estiman que la crecida del río Uruguay se extendería al menos 10 días más

La de ayer fue una jornada teñida por las lluvias. Si bien el registro no fue significativo, tan solo 8 milímetros en Concepción del Uruguay, el caudal acumulado por las intensas precipitaciones en las ciudades costeras del norte entrerriano como en las de Corrientes y Misiones provocó otro sensible aumento en el nivel del río Uruguay. Por primera vez, llegó, en esta etapa, a los 6,00 metros, superando ampliamente a los 5,79 de la jornada anterior.Pese a esto, se supo que no hubo nuevas evacuaciones, por lo que se mantiene en 17 el número de familias que Defensa Civil debió trasladar en forma preventiva, la mayoría de ellas residente en el barrio Cantera 25.Con esta maniobra, el nivel en los puertos de Concordia y de Salto (Uruguay) se iba a mantener ayer en los niveles actuales y que, a partir de la madrugada de hoy, ascendería, sin superar, los 12,50 y los 12,80 metros, respectivamente.