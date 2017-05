Estiman que la crecida del río Uruguay se extendería al menos 10 días más

Paraná El río sigue creciendo y está a 35 centímetros del nivel de alerta en Paraná

La altura del Uruguay está atada a las lluvias en su cuenca alta, en provincias como Corrientes y Misiones, pero también en Paraguay y sur de Brasil. Para toda esa zona los pronósticos son de tormentas con abundante caída de agua. Desde el Departamento de Hidrología de Entre Ríos prevénNuevas familias debieron abandonar sus hogares en Concordia y en Concepción.. Desde el lunes al viernes otra vez cayó mucha agua y lleva, esa zona,. Eso provocó el levantamiento de los dos ríos, el Paraná y el Uruguay. A esa explicación la brindó Oscar Duarte quien está a cargo de esa área de Hidráulica provincial., pero sin una importancia trascendente. "Es una crecida ordinaria", sostuvo Duarte. Durante el verano, el Paraná estuvo bajo y por eso se nota el aumento actual de un metro por encima de la media para esta época; las islas y el valle de inundación comienzan a llenarse de agua.Pero. "En los últimos tiempos, Salto Grande trabaja bien porque hace las prevenciones de las crecidas para evitar la inundación aguas abajo, con una operación de embalse: ahora larga el agua para poder recibir el pico de la crecida. Es lo que está pasando", señaló.Dijo que el embalse del Uruguay recibe 20.000 milímetros cúbicos por segundo. "La curiosidad es que prácticamente entra al Uruguay lo mismo que al Paraná -que recibe 24.000-, pero el Uruguay es cuatro veces más chico.", dijo.. "Lo que entra de lluvia ahora -al Uruguay, en zona entrerriana- es lo que llovió la semana pasada cuando cayeron entre 80 y 200 milímetros en toda esa zona del norte. Por lo menoss. El Uruguay, en Concordia, para los primeros días de abril estaba en 3,5 metros, el 11 de abril subió de golpe a los 9 metros y no bajó; por el contrario, hasta la fecha tubo tres picos sucesivos., reafirmó el especialista y destacó: "Hay que hacer hincapié en trabajar en resolver los problemas, para que la gente ya no viva en las zonas bajas de manera definitiva. Ante estos cambios climáticos y la frecuencia de estos fenómenos, los municipios están trabajando, pero hay que darles más importancia a la situación para resolverlo"., y dijo que ayer estuvieron más tranquilos porque evacuaron a las familias hasta la cota 12 del río. "Hoy (por ayer) el río se mantuvo estable y dentro de las previsiones que teníamos. Hubo dos familias afectadas más: una evacuada en casa de familia y otra en el albergue". Agregó que esperan que hasta mañana, la altura del río se mantenga dentro de esos 12 metros. "Mañana (por hoy) vamos a volver a verificar. De todos modos estamos preparados ante una eventualidad", remató. En Concordia suman 34 las familias que abandonaron sus hogares.también se sumaron más familias que debieron ser evacuadas de forma preventiva y se contabilizaron 17 en total. Una decena de estos grupos se encontraba ayer alojada en el albergue para deportistas que tiene Concepción, el resto encontró espacios en casas de familiares.La altura del río, anoche se encontraba en Concordia en los 12 metros, en Colón en los 7,24 y en Concepción en los 5,79. En las tres ciudades están por encima del nivel de alerta, en zonas de Gualeguaychú ya se supera el nivel de evacuación y en alerta se encuentra Villa Paranacito.En Gualeguaychú, fue el titular de la Prefectura local quien porseñaló que los pronósticos se adelantaron, aunque en la zona la situación aún no es crítica: las playas están bajo agua y lo mismo varios caminos cercanos a la costa.Durante la semana, fue el intendente de Villa Paranacito, Gabriel García, quien explicó que desde hace un tiempo observaban esta situación de posible creciente y que en la localidad aguardaban los picos.El informe diario de la Comisión Técnica Mixta de la Represa de Salto Grande, confirmó que se produjeron nuevas precipitaciones en toda la cuenca del río Uruguay y que los diferentes modelos meteorológicos continúan pronosticando importantes lluvias para los próximos días. En esto coinciden todos los modelos, hasta incluso el Servicio Meteorológico Nacional.: en la ciudad charrúa los afectados superan el centenar. El vertedero de la represa se mantendrá abierto y la ocurrencia de nuevas precipitaciones podrán modificar lo programado al generar el incremento de los niveles del río. El lago tenderá a 35,1 metros.Protección Civil de la Nación también dio cuenta de los pronósticos de lluvias y tormentas intensas, en particular en Corrientes y Misiones, y en menor medida para el norte de Santa Fe, este de Chaco y este de Formosa; en Corrientes y Misiones nuevamente lloverá para el 6 y 7 de junio, según vaticinan.La situación no parece ser tan alentadora, al menos para los próximos días, aunque los pronósticos pueden cambiar."Lo que vemos hacia adelante, desde la Red de Alerta Nacional, en un pronóstico que se hace para tres meses, con un. Es una previsión, pero de darse nos encontraría con las cuencas llenas de agua por estos fenómenos previos", dijo Oscar Duarte del Departamento de Hidrología.Sin ánimo de generar alertas exacerbadas, habló de la necesidad de estar precavidos porque las crecidas pueden llegar a ser importantes."De alguna manera, la tendencia está dada: hoy tenemos una humedad permanente y de mantenerse será un invierno más cálido, con frío, pero no tan impactante, y será lluvioso. Esto da lugar a que se agraven los escenarios de inundación, pero para que se produzcan tiene que llover en toda la cuenca", agregó.Si bien dijo que aún no es momento para dar llamados de alerta, sostienen que la crecida en la cuenca Paraná es ordinaria, e importante la del Uruguay con perspectivas de continuar. "Haremos el seguimiento de El Niño para poder saber cómo será el impacto", señaló.Ante la crecida del río Uruguay, en el vecino país las personas evacuadas ya suman 199 entre Salto, Cerro Largo y Bella Unión, informó el Sistema Nacional de Emergencias, según consignó. De ese total, 113 son evacuadas y 86 autoevacuadas.En Salto suman 139 las personas evacuadas, en Cerro Largo 54 y en Bella Unión seis, pero estiman que la cantidad aumentará conforme pasen las horas a partir de las previsiones de suba de la cota del ríos.En Salto, la más afectada, solicitaron que quienes viven en la cota 12,30 se comuniquen y con tiempo con el Centro Coordinador de Emergencias Departamental.