Video: Así ingresaban sin entradas al recital de "El Indio" Solari en Olavarría

Sociedad Dos heridos permanecen en grave estado tras el recital del Indio Solari

Desde que se dio a conocer el saldo del trágico recital de El Indio Solari en Olavarría , que es de dos muertos y varias personas internadas, la mira estuvo en la cantidad de gente que estaba en el predio. De acuerdo a las autoridades, estaba preparado para 150 personas; según los cálculos, había entre 300 y 550 mil.Las versiones son varias pero la teoría de los que ingresaron sin haber comprado entrada es la más fuerte, en tanto varios jóvenes que concurrieron al recital del rockero aseguraron que "no hubo" controles en la entrada y que tanto la llegada al predio de La Colmena como la salida "fue un caos"."No hubo controles de ningún tipo. No había gente de seguridad o del staff del Indio, no te cortaban la entrada y podías entrar al predio con lo que quisieras", contó uno de los asistentes al show según lo publicado por la agencia DyN.Un video que circula por las redes muestra a un grupo de personas entrar el predio del concierto del sábado por la noche sin tickets y sin trabas: son varias las personas y sin embargo ninguno de los que trabajaba en la producción del show controla que accedieran con boletos.