Testimonios: La odisea de paranaenses que viajaron al recital del Indio Solari

El recital que dio el Indio Solari el sábado por la noche y que dejó como saldo dos personas fallecidas sigue teniendo gran repercusión en el país. Una importante cantidad de paranaenses había viajado y poco a poco fueron regresando a la capital entrerriana. La mayoría llegó durante la madrugada.obtuvo los testimonios de varios de ellos, que relataron su experiencia., te sacaba las ganas de estar ahí adentro. No quiere decir que estoy en contra de nada, pero hay mucha inconsciencia".Sobre la experiencia de su grupo, recalcó que fueron "con comida, bebida, hicimos lo que teníamos que hacer, cuidamos y limpiamos el predio donde estábamos. Me quejo de que esto es rock and roll, no hay que cruzar nada de por medio.. ¿Por qué se tienen que cruzar ahí? Hay gente que no mide esas cosas, debería haber un poco más de conciencia", cuestionó.Ríos también acotó que "y es algo que debería controlarse un poco más. Hay que dejar de vender pescado podrido como dice el Indio, es mucha gente, el intendente de Olavarría se lavó las manos y dice que esperaban 160 mil personas cuando el Indio siempre lleva 200 mil"."La inconsciencia viene de todos lados. No voy a defender completamente al Indio, solamente quiero aclarar que", completó.Por su parte, Florencia Masellis, dijo a: "Nosotros entramos al recital tarde, cerca de las 22.y sonaba el primer tema del recital. La gente se apuraba por entrar y los de seguridad gritaban "tranquilos q van a ingresar todos"".Una vez ahí, "el Indio cortó el recital y pedían desesperados por micrófono que la gente se haga para atrás porque había gente caída., solo escuchábamos la gente que salía de adelante diciendo que no se podía ni estar", manifestó la joven.Para salir "no tuvimos inconvenientes porque al estar atrás pudimos irnos rápido. Estaba todo tranquilo pero nadie sabía para dónde iba. Quisimos salir por la puerta que ingresamos y estaba cerrada. Después. Yo me acordaba una dirección y sabía que el colectivo estaba a la vuelta. Los vecinos del lugar, parados en las puertas de las casas, nos indicaban hacia dónde quedaban esas direcciones".Por su parte, puso de relieve que "antes,. Vale aclarar que después, para ingresar al predio, había que atravesar toda la ciudad. La previa fue en las calles de Olavarría, los vecinos alquilaban los baños, vendían cosas y había varias entradas por diferentes calles".Ya de regreso, "el colectivo esperó a la gente hasta las 8 del domingo. Solamente un pasajero faltó porque pensó que ya nos habíamos ido, pero después encontró la forma de volver. Nosotros estamos bien. Quiero expresar es que a simple vista se veía en el ambiente que se les había ido todo de las manos."."Todo fue muy raro, no fue como los shows anteriores del Indio, a los que también fuimos. La organización de la municipalidad de Olavarría no estuvo bien:, cosas que no son normales", contó aClara Cosoy.Sin embargo, aclaró que "la entrada y salida fueron normales. Hubo amontonamiento porque eran muchas personas queriendo salir al mismo tiempo. Durante el show estuve en la parte de adelante, pero después de los dos primeros temas fue imposible quedarse ahí por la cantidad de gente que iba y venía. Nos fuimos más atrás y estuvimos bien, no nos enteramos de nada de lo que pasó"."El Indio paró mil veces el recital, tocó muchos menos temas, se notaba que estaba mala onda, pedía todo el tiempo que venga gente de la municipalidad a sacar a los que estaban medios borrachos.", cerró Cosoy."Fui con tres amigos más en un colectivo de una empresa muy conocida de la ciudad. Llegamos el sábado a la mañana a Olavarría. El ambiente era el de siempre. Particularmente iba muy contenta porque iba a tener el primer asado ricotero, ya que era la primera vez que iba con un grupito de gente, porque las veces anteriores fui sola o con otra persona. Hicimos el fuego, comimos el asado y era parte de ritual. Encontramos amigos en la calle, la gente estaba contenta", afirmó Andrea GonzálezAdemás, refirió que "los vecinos nos decían que tenían miedo porque les habían dicho que no era buena la gente que iban a recibir, pero finalmente expresaban que estaban contentos porque éramos buenos pibes que íbamos a divertirnos"."Después de caminar cerca de 15 cuadras,. En el trayecto se veía lo de siempre: las casas abiertas, vecinos vendiendo gaseosas, agua, cervezas, comida, remeras y más. Nunca hubo peleas, algunos borrachos pero no inconvenientes. No es el espíritu de la misa ricotera", destacó.En cuanto a las entradas, reconoció que"Cuando entramos al predio nos fuimos hasta la primera fila de columna.. No obstante pude estar ahí adelante muchísimo tiempo saltando y disfrutando. Recuerdo que en el tema "Jijiji" pedí que nos cuidemos y los que estaban alrededor estuvieron de acuerdo. Me resguardaba atrás de unos pibes, no sufrí golpes ni me pasó nada. Viví un recital totalmente diferente".Reiteró que "el Indio paró el recital tres veces porque se veía que había mucho amontonamiento y gente que adelante sí la estaba pasando mal. Sin embargo después cuando todo terminó nunca imaginamos que había heridos ni mucho menos muertos".González dijo aque ", ni organización, ni municipio, ni policía. La seguridad contratada no actuó como tenía que actuar y el Estado hizo un abandono total. La Policía decía que no estaban autorizados a hacer nada y se estaba viviendo. La gente se estaba aplastando porque salíamos por una calle de 50 metros de ancho. Fue muy grave, no había nadie cuidando a la gente".Enfatizó que ". Siempre en los anteriores recitales cuando había gente con niños se pedía que se despeje el lugar para que salgan y todo seguía con normalidad. Acá algo pasó, no fue un recital más. No sé si tuvo que ver con la masividad que hubo, porque mucha gente era la primera vez que iba pensando que iba a ser el último recital".", concluyó su relato.