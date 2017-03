Trágico recital del Indio Solari: "Entré como si fuera gratis"

La desesperación de familiares

Uno de los representantes de la empresa Terco Tour que trasladó paranaenses hasta la ciudad de Olavarría donde se llevó a cabo el multitudinario recital del Indio Solari, confirmó ael programa que se emite porque las puertas del predio se liberaron a las 20.30 y apuntó a la falta de controles., ratificó Javier Altuna. "A muchos de los chicos que venían en el micro y que tenían entradas, no se las cortaron porque ya no controlaban. No había policías, no había nada", rememoró."Una de las chicas nos pidió que la acompañáramos, fuimos caminando y cuando llegamos a la puerta, entramos caminando. Las puertas estaban abiertas y entramos caminando", insistió."A las 20.30 prácticamente, no tenían entrada", completó.Altuna aseguró que nunca había visto un recital de esa magnitud. "Había mucha gente en el predio mismo donde se hacia el recital y en la calle. Mucha gente, nunca había tanta cantidad de gente"."La ciudad estaba colapsada de gente, había micros estacionados por todos lados, en cada cuadra había un micro"."Los familiares estaban muy preocupados, estuve todo el día atendiendo llamados. Yo tenía las listas de los pasajeros y a los que llamaban, les pasaba los números de los choferes de los micros y del coordinador de cada unidad", explicó.