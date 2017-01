Cómo actuar ante la picadura de un alacrán

¿Qué hacer?

Cómo identificar la picadura

Cómo combatirlos

Una nena de 4 años fue picada el fin de semana por un alacrán mientras jugaba en el patio de su casa en la capital entrerriana. Permanece internada en el hospital materno infantil San Roque, mientras se aguarda su evolución. En tanto que en la provincia de Córdoba, una niña de 7 años perdió la vida producto de una picadura.dialogó con la doctora Analía Corujo, responsable del Centro de Intoxicaciones de la Provincia, quien brindó recomendaciones ante la posible picadura de alacranes."El alacranismo o escorpionismo es un envenenamiento potencialmente grave y letal que se produce por inoculación de la toxina de los escorpiones. En Argentina hay dos familias de escorpiones, una es la de menor cuidado porque no es peligrosa y la otra es de la familia tityus que es la que tenemos en la zona", y la más venenosa. Se caracterizan por su color marrón claro.Cuando el alacrán pica, "provoca la liberación de un montón de neurotransmisores del organismo que dan órdenes en forma alocada a los distintos órganos y glándulas y eso explica el cuadro clínico" que presentan aquellas personas que fueron atacadas por estos arácnidos.; "es decir que son rápidos y al principio provoca mucho dolor, por lo que no hay duda cuando es una picadura de escorpión". En este sentido, la profesional explicó que "hay síntomas que son indicadores, como los vómitos, la depresión del sensorio, o la excitación".Como primera medida,. "El hielo actúa como anestésico y enlentece la difusión del veneno. Y concurrir rápidamente al hospital San Martín o al San Roque", dependiendo de si es un adulto o un niño el afectado., señaló Corujo y agregó que "el dolor muy fuerte no es indicador de gravedad. Los casos leves no llevan el antiveneno; los casos moderados y graves sí. Por ahí muchos padres están ansiosos y quieren que enseguida se les ponga el antiveneno, pero el 80 por ciento son casos leves"."Localmente no se ve nada, no es como una picadura de araña o de otro insecto; pero sí produce muchísimo dolor que se irradia a la zona o miembro donde fue la picadura. También da alteraciones cardiológicas, sudoración, hay una estimulación de todas las glándulas, por eso además hay mucha salivación, transpiración abundante, cólicos abdominales, todo depende de cuál es el neurotransmisor que está predominando en ese momento", explicó Corujo.Con el calor estos arácnidos están más activos, principalmente en horas de la noche, porque salen a comer o aparearse.Respecto a cómo se pueden combatir, la profesional reconoció que no es tarea fácil y alertó que "con el tema de las fumigaciones somos muy cuidadosos porque no existen los plaguicidas inocuos".Es por ello que hizo hincapié en las medidas que se deben tomar en el hogar. "Hay que poner medidas de barrera para que los alacranes no ingresen; como mantener la casa limpia de cucarachas y grillos que son el alimento de los alacranes; evitar la acumulación de escombros, papeles, hojarasca, colocar telas mosquiteras en las ventanas, cubrir huecos en las puertas, cada tanto echar desengrasante en las rejillas porque ingresan por las cañerías y colocar telas de trama fina".