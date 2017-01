La nena de 4 años picada por un alacrán "responde al tratamiento", contó su mamá

Paraná Nena de 4 años fue picada por un alacrán y está en terapia intensiva

Novedades alentadoras

El transcurrir de las horas

Natacha, una pequeña niña de cuatro años, sufrió la picadura de un alacrán cuando estaba en el patio de su casa, ubicada en la zona de barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Paraná, como dio cuenta ayer Elonce.com. La nena debió ser internada de manera urgente en el hospital materno infantil San Roque y tras pasar un día en grave estado, su salud estaría comenzando a mejorar.El caso de Natacha conmovió a la ciudad y el pedido a madre de la nena de 4 años que fue picada por un alacrán, sacudió a las redes sociales. "Recen por mi chiquita!", había pedido la periodista en su muro de Facebook y así lo hicieron miles de paranaenses que dejaron sus mensajes y difundieron la noticia publicada por Elonce.com, junto a recomendaciones para saber cómo actuar ante un caso similar.Este lunes, las novedades sobre la salud de Natacha son alentadoras. "La nena pasó la noche bastante tranquila. Es la primera noche que duerme después de lo que pasó. El cardiólogo dijo que el corazón había reaccionado bien al tratamiento", relató Soraya Berutti en declaraciones a Radio La Voz."Después de lo que habían hecho en la guardia el día sábado a la noche, me quedé tranquila, y a las dos horas, me habían mandado mensajes diciendo que la nena iba a ir al cirugía porque le estaba fallando el corazón", contó la joven madre."Lo que le hicieron en ese momento fue un procedimiento algo invasivo, donde le suministraron un medicamento que si lo hacían por vena, le hubiera perforado la piel. Ese tratamiento fue el que funcionó, e hizo que el corazón funcionara mejor", puntualizó Berutti al referirse a la evolución de su pequeña hija Natacha.

Cómo sucedió la picadura

Horas dramáticas

"La nena salió a jugar al patio, descalza. En eso, siento que la nena comienza a gritar, y pensábamos que se había torcido el pie,. Mientras, la nena comenzó a convulsionar, estaba fría, vomitaba, y no nos reconocía", contó Berutti sobre el ataque en el que la niña de cuatro años sufrió la picadura de un alacrán."Fuimos al Carrillo y la derivaron al San Roque, donde se dieron cuenta enseguida de que era una picadura, por los signos. Fueron dos horas en las que la nena perdió el conocimiento. Creo que si no hubiera sospechado que la picó un alacrán, se moría en mi casa", señaló la madre de Natacha."Ayer a la mañana, me dijeron que la nena evoluciona bien, y me fui a mi casa. Después, pasó esto, que necesitó esta intervención", indicó Berutti y agregó que "suponemos que tiene para varios días. Gracias a Dios evoluciona bien", finalizó. Elonce.com