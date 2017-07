Frigerio: "La gran mayoría de los entrerrianos seguirá apostando por el cambio"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, encabezó este viernes en Paraná un acto junto a los candidatos a diputados nacionales de Cambiemos por Entre Ríos en donde aseguró que en las próximas elecciones "los entrerrianos van a seguir apostando" al proyecto que encabeza el presidente Mauricio Macri.Además, destacó a los primeros candidatos a diputados de la lista de Cambiemos Atilio Benedetti, Alicia Fregonese de Marcuard, y Jorge Lacoste y recalcó que "la campaña se basa en estar cerca de la gente porque gran parte de los errores de los políticos en el pasado tuvieron que ver con eso: alejarse de la gente y crear realidades paralelas donde Argentina tenía menos pobres que Alemania, la inseguridad sólo era una sensación y no había desocupación, narcotráfico, ni violencia"."Es un cambio muy difícil, nunca dijimos que iba a ser fácil, rápido. No son sólo los últimos diez años del kirchnerismo, son décadas de políticos haciendo mal las cosas y equivocando el rumbo. Hay que poner la verdad sobre la mesa, tenemos que recuperar la calidad de la educación, luchar contra las mafias, pero la verdadera protagonista del cambio es la gente", subrayó el ministro."Muchos perciben que el cambio les llegó y otros no, pero la mayoría, igualmente, de alguna manera es consciente de que este es el único camino para la Argentina, que todos los demás caminos, sobre todo cuando quisimos tomar atajos, fracasaron", cerró Frigerio.