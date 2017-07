Frigerio en Paraná: "La gente es la gran protagonista del cambio"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo este viernes en Paraná para realizar el lanzamiento de la campaña de la lista de Cambiemos.



En diálogo con Elonce TV, expresó que "estoy muy contento de estar en la capital de la provincia presentando la lista del presidente, con nuestros mejores representantes para llevar adelante este cambio y transformación al Congreso de la Nación, desde Entre Ríos".



Contó que la campaña de Cambiemos continuará como hasta el momento: seguirán hablando con la gente, recorriendo, escuchando a los vecinos y comunicando lo que están haciendo. "Sabemos que este cambio que estamos implementando no es fácil, es a veces más lento de lo que quisiéramos pero es el único camino posible para dejar atrás tantos años de frustración, de pobreza, de debilidad en nuestras instituciones, de corrupción", dijo el funcionario.



Señaló que los candidatos de Cambiemos "van a hacer una campaña de propuestas y de cercanía con la gente. Va a ser una campaña muy austera porque no vamos a usar los recursos del Estado, sino que los vamos a conseguir de los aportes de quienes quieran acompañarnos y esto será único en el país".



Por otra parte, explicó que "no vamos a contestar agresiones, no vamos a entrar en el barro porque creemos que no somos todos lo mismo. Hay muchos que creen que igualándonos zafan y no van a zafar. Se tienen que hacer cargo de lo que hicieron, de la corrupción, de la pobreza. Nosotros miramos para adelante, entendiendo que lo que la gente pretende de nosotros, de aquellos a los que eligieron para llevar adelante la administración pública de la nación, de las provincias y los municipios, es que nos dediquemos a resolver los problemas de la gente".



Asimismo, manifestó que "gran parte de los errores de los políticos en todos estos años pasaron por alejarse de la gente. Y cuando esto pasa y se está en el poder, se crea un mundo en paralelo, como pasó con el gobierno anterior: creían que en Argentina había menos pobreza que en Alemania, creían que la sensación era una inseguridad, creían que el narcotráfico no había entrado en el país. Y era mentira. Gran parte de esa distorsión de la realidad pasa por perder el contacto con la gente, por no recibir críticas y quejas. Es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos".



Consideró que la gente "es la gran protagonista del cambio, los dueños, los que van a definir en última instancia si ese cambio continúa, si se afirma o si volvemos al pasado". Remarcó que "esta no es una discusión de dirigentes, por más que se pretenda plantear en esos términos: que los políticos se peleen, se insulten o mientan. A la elección la define la gente y son los que nosotros creemos que van a seguir apostando al cambio de la Argentina".



Se refirió también al tema de la Coparticipación Federal e hizo hincapié en que "es algo que venimos trabajando desde hace varios meses y ojalá el próximo año podamos tener un nuevo régimen. En este año y medio de gestión hemos avanzado mucho en el federalismo. Las provincias empezaron a recuperar aquellos recursos que el gobierno anterior había concentrado en la nación. Hoy las provincias reciben más recursos, más obras y hay que seguir por este camino". Aseguró que creen en un federalismo "de verdad" y no en uno de "declamación", por lo que indicó que "se construye siendo conscientes de que la nación se ha llevado recursos de las provincias durante muchos años y es hora de que esos recursos vuelvan. Nos gustaría hacerlo más rápido, pero heredamos uno de los déficit fiscales más altos de la historia y eso nos impide hacerlo con más rapidez". Elonce.com