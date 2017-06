Serán ocho las listas que competirán en las PASO en Entre Ríos

Los frentes entrerrianos "Somos Entre Ríos" que sintetiza al peronismo, una fracción del massismo y del kirchnerismo y "Cambiemos" que nuclea al PRO, radicales, Unión por la Libertad, el FE y el Movimiento social Entrerriano, competirán en internas, con tres listas cada uno, en las PASO de agosto próximo.Así quedó confirmado al cierre del plazo de las inscripciones de las listas este sábado, cuando también formalizaron sus propuestas en Entre Ríos el socialismo, que aglutinará a una franja de renovadores y del GEN y la izquierda que irá con candidatos propios.De este modo,, que pone en juegoBordet irá con el frente justicialista, que aglutina a diferentes expresiones del peronismo local, el kirchnerismo y el massismo, y cuya lista estará encabezada por el ex intendente de Gualeguaychú Juan José Bahillo, seguido por Mayda Cresto, Gustavo Zavallo , Carolina Gaillard y Claudia Gieco, quienes se presentarán, en ese orden, en las primarias. Gaillard buscará renovar su mandato en la Cámara baja.Las otras dos listas representan a una fracción del kirchnerismo y a un sector de ex menemistas.El actual diputado kirchnerista Jorge Barreto , que representa a Entre Ríos en una banca nacional, reservó en la Secretaria Electoral la Lista 10 --, nómina que encabezará, acompañado poruna referente del sindicato de La Bancaria, de Concepción del Uruguay. También integran la listade la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Nancy Sosa, de Federal.El ex senador nacional Augusto José María Alasino será el primer precandidato de la lista, que"La decisión surgió de un plenario de la CGT" local, dijo Vergara al anunciar que irá a internas, ocasión en la que reveló que estará acompañada por Lucrecia Castro, de Gualeguaychú, y Roberto Thea, de Concepción del Uruguay.En tanto,, a través de su acuerdo con radicales, el GEN, Unión por la Libertad, el Movimiento Social Entrerriano y el FE, presentó una lista que está integrada por el radical Atilio Benedetti que completan Mario Toler y Chintya Cabrol.Sin embargo,, hija del ex diputado nacional alfonsinista, César Jaroslavsky, que estará acompañadaEn esta lista, el cuarto y quinto lugar estará ocupado por el dirigente de la Coalición Cívica de Paraná, Jorge Signorelli y por Alfredo Crossa, de Villaguay.A su vez y con el nombre se anotó en la contienda una lista en la que confluye el sector opositor al PRO en la provincia, liderado por Hernán Blázquez, que sumó una agrupación del radicalismo, "Unión y Resistencia Radical", que conduce Alejandro Carbó.Los candidatos son:; Marcelo Olivero (PRO disidente Concordia); Evelyn Portillo (PRO disidente Paraná)., por su lado, hizo uso de su personería jurídica para amparar a la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP); y Unidad Popular, fundado a nivel nacional por Víctor De Gennaro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y llevará como candidato en primer término al ex intendente de Gualeguaychú y dos veces diputado nacional, Emilio Martínez Garbino que representará a una sector del massismo que quedó fuera del acuerdo con el gobernador Bordet., mientras que Daniela Vera y Alberto Olivetti completarán, en ese orden, la nómina.no tendrá internas.y Víctor Romero son los candidatos que impulsa el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda. La izquierda resolvió presentarse a las elecciones con su sello y evitó, a diferencia de la estrategia del peronismo y de Cambiemos en la provincia, la constitución de un frente con otras fuerzas."Las compañeras y los compañeros han expresado una firme decisión de dar pelea en estas elecciones legislativas", dijo Meiners sobre presentarse en la contienda para renovar las bancas en el Congreso Nacional, donde Entre Ríos pone en juego cinco escaños en Diputados.Nadia Burgos es tesista en la licenciatura en Psicología y Luis Meiner es sociólogo, docente universitario y secundario. Gabriel Geist,es docente de historia, mientras que Marianela Valdez, es licenciada en Ciencias de la Educación, docente universitaria y secundaria y Víctor Romero, trabajador autónomo de Nogoyá, localidad distante a unos 100 kilómetros de Paraná.Los frentes que quedaron conformados en Entre Ríos varían respecto del armado nacional ya que el GEN está integrado al frente de Cambiemos, mientras que a nivel nacional el partido de Margarita Stolbizer se alineó con Sergio Massa en 1País. Así los renovadores entrerrianos se dividieron y forman parte, por un lado del frente peronista que conduce Bordet y, por otro lado, del socialismo.Entre Ríos renovará cinco bancas que actualmente ocupan Jorge D' Agostino de la Unión Cívica Radical (Cambiemos); Cristina Cremer de Busti de Unión por Entre Ríos (Frente Renovador ahora encolumnado en el peronismo local); y Carolina Gaillard, Jorge Barreto y Lautaro Gervasoni, los tres del Frente Para la Victoria.