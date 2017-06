El diputado Jorge Barreto irá a las PASO con lista propia

Jorge Barreto encabeza la "Lista Nº 10 Frente para la Victoria" la cual competirá en las PASO del Partido Justicialista; en el segundo lugar está ubicada "Valeria Gómez, dirigente de Agmer y propuesta por la Asociación Bancaria de Concepción del Uruguay".



En tercer lugar, el tres veces secretario general de ATE, Miguel Pelandino "quien no necesita presentación", puntualizó el actual diputado nacional. En el cuarto puesto "Silvia Sosa, dirigente de ATE oriunda de Federal" y en el quinto lugar "Carlos Gálligo, presidente del PJ de Gualeguay".



Los suplentes son "el veterinario José Esquivel de La Paz, dirigente de Raíces Peronistas, Lelia Caffa dirigente de Resistiendo San José del departamento Colón y Roxana Fusse dirigente de ATE y propuesta por Kolina nacional".





El por qué de la lista



La nómina surgió "por una necesidad política de la militancia del kirchnerismo, que hace un año venimos trabajando intentando organizar o reorganizar. Creemos que es una necesidad política para que el electorado tenga la lista de Cristina Fernández en el cuarto oscuro y máxime teniendo en cuenta el cierre de lista del Gobernador, donde sólo se prioriza la cuestión de Concordia y no la de la provincia. Por eso nuestra lista abarca todo el territorio", comentó Barreto.



"Creemos que el electorado entrerriano se merece tener una lista netamente kirchnerista porque a nosotros, a todos, nos conduce Cristina Fernández de Kirchner", afirmó.



Y ante la consulta de APF, sostuvo que "no está reflejado el kirchnerismo" en la lista del oficialismo justicialista encabezada por Juan José Bahillo: "Los kirchneristas hemos votado sistemáticamente contra el ajuste de Macri por eso nuestra lista refleja el kirchnerismo convencido. Uno no puede plantearse desde el kirchnerismo y avalar el presupuesto de ajuste del año pasado", lanzó sobre el comportamiento de sus pares entre ellos la entrerriana Carolina Gaillard, quien ocupa el cuarto puesto en la lista bendecida por el Gobernador.



"El kirchnerismo votó consecuentemente en contra de los buitres, el blanqueo y el presupuesto de ajuste del año pasado, entre otras cosas. Eso refleja esta lista, esa convicción", subrayó.