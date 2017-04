Nueva oferta salarial: El Gobierno recibe hoy a los sindicatos docentes

Política Expectativas entre los gremios docentes de cara a la reunión con el gobierno

En un encuentro con autoridades provinciales, previsto para las 18 en Casa de Gobierno, los gremios que conforman el Frente Sindical Docente aguardan conocer una nueva propuesta salarial superior al 18% de aumento en tres etapas.Cabe recordar que el lunes 10 se acordó la devolución de descuentos aplicados por "error" sobre los salarios de 14 mil maestros y profesores.Como no hubo novedades, el sistema aplicó descuentos en forma masiva. Tras los reclamos, el Gobierno aceptó reconsiderarlo y devolvió los descuentos en casos en que los directivos comunicaron que las ausencias habían sido por enfermedad o licencia, y se pagó por planilla complementaria la semana última.Pero la medida no implicó la devolución de los días informados como paro, que se discutirán en la reunión de hoy.En el primer encuentro, el gobierno expresó la voluntad de atender una serie de demandas:- Que comprometían la liquidación automática por complementaria de todas las inasistencias descontadas a 14 mil docentes.- La suspensión de la aplicación de la resolución Nº 2566/16 en la liquidación del próximo mes, la norma que obliga a los directores de escuela a informar sobre inasistencias por paros de los docentes.- La promesa de no liquidar los descuentos por paros posteriores al día 15 de marzo, los que quedaron pendientes al resultado de las negociaciones.- La presentación de una nueva propuesta que supere el 18%.- Y avanzar en la negociación respecto de la devolución de los días por paro de la primera semana de marzo.Ante la insistencia de la representación sindical en las demandas quedó en claro que se mantenía abierta la negociación por los cinco días de paros ya descontados anteriores al 15 de marzo, así como la derogación de las Resoluciones sobre carga de asistencia exigidas.Desde la seccional Paraná de Agmer convocaron para hoy a una marcha de antorchas, a la espera de conocer la propuesta salarial del Gobierno.Aunque ayer ya hubo una marcha hacia Casa de Gobierno para apurar al Gobierno, según dijeron, "ante la demora por parte de la patronal en cuanto a la devolución de la totalidad del dinero descontado".Mañana, miércoles, además, Agmer central convocó a una movilización en todas las seccionales. Serán dos horas de asamblea por turno en todas las escuelas, tal como lo resolvió el último congreso provincial de la entidad.