Expectativas entre los gremios docentes de cara a la reunión con el gobierno

El Gobierno provincial presentaría una nueva oferta de recomposición salarial a los cuatro sindicatos docentes, Agmer, AMET, Sadop y UDA, durante la reunión que mantendrán este martes 18 por la tarde.En ese marco,consultó a UDA y a AMTE por las expectativas de cara a un nuevo encuentro con el Ejecutivo."Después de tanto tiempo, lo que necesitamos es una buena propuesta salarial que alcance a recuperar lo perdido porque tenemos un defasaje del 10% desde 2016 mas todos lo aumentos ocurridos en los servicios en lo que va del año, no se podría aceptar menos del 35% de aumento tanto a nivel provincial como nacional", sentenció ante, Mirta Raya, secretaria general de UDA."Necesitamos fijar un piso que sea igual, porque todos los docentes somos iguales desde Jujuy hasta Tierra del Fuego", argumentó la sindicalista desde el acampe docente en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.Y en esa línea, recordó que desde el sector están solicitando la apertura de la paritaria nacional docente, "tal cual lo ordena la ley". "Porque no puede ser que el presidente de la Nación y el ministro de Educación, desconozcan la Constitución Nacional, la ley de Educación Nacional, y la de Financiamiento Educativo".Respecto de los descuentos por huelga, Raya sostuvo que también fueron realizados a docentes que no hicieron paro y en esa instancia, convocó a los afectados pasar por la sede del sindicato para hacer los reclamos correspondientes.Por su parte, Carlos José Varela, secretario adjunto de AMET, sostuvo que las expectativas de cara a la reunión con el Gobierno "son buenas"."En la reunión del lunes pasado, el gobierno se comprometió a no adelantar nada a los efectos de hacer los mayores esfuerzos, así que esperamos que los ofrecimientos sean los adecuados a las necesidades de tener un salario digno porque estamos deseosos de finalizar el conflicto, de volver a las aulas", justificó.AMET anunció que se realizarán asambleas de base los días miércoles 19 y jueves 20 de abril, y que el viernes 21 se reunirá el Congreso extraordinario de delegados de la entidad, a fin de analizar la eventual oferta y definir si se acepta o rechaza.