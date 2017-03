El Gobierno entrerriano informó que "no registra incumplimiento" con Cotapa

Política Schepens recibió a representantes de los trabajadores de Cotapa

El Gobierno de la provincia emitió un comunicado de prensa para dar a conocer la realidad de la empresa Cotapa, luego de que los directivos de la empresa "EN PREMIEUR S.A.", a cargo de la tradicional firma paranaense, acusaran al Gobierno de no prestar atención a la situación y las gestiones realizadas para colaborar con la firma ubicada en calle Almafuerte de la capital entrerriana."Esto se hubiera podido solucionar fácilmente si hubiéramos podido acceder a bancos, pero no fue posible. Pasó que en la licitación, había cuestiones que no estaban terminadas, por lo cual no pudimos acceder a financiamiento", había señalado en declaraciones radiales, días atrás, Juan Carlos Acevedo Díaz, titular de "En Premieur SA", la firma dueña de Cotapa.En tanto, este jueves, el Gobierno de Entre Ríos emitió un comunicado oficial a través de la red social Facebook en el que informan que la provincia "", remarcaron en el escrito., con el objeto de acceder a los diferentes programas de ayuda para afrontar la crisis que envuelve a todo el sector lechero, y que, de acuerdo a la documentación obrante,", se remarcó en el comunicado.Finalmente, el gobierno entrerriano explica en el escrito que "", resalta.