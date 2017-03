Confirman que Cotapa suspendió su producción y licenció a los trabajadores

Economía Los argumentos de Sancor tras la paralización de cuatro plantas

, la firma que se hizo cargo de la empresa paranaense en 2016.Tras conocerse la decisión de Sancor de paralizar la producción en cuatro de sus plantas en el país, ahora la crisis en el sector lácteo golpea directamente a la capital entrerriana. Es que este jueves por la mañana se confirmó que la firma láctea Cotapa decidió frenar la producción.En ese marco, trascendió queCabe recordar que en 2014 la Cooperativa Tambera fue transferida por el Estado entrerriano a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Cartipam SA y En Premieur SA. Fue ésta última la que quedó a cargo luego.La falta de financiamiento, la difícil situación del sector en el país y las deudas serían los motivos que esgrimen los empresarios para dejar de producir por un lapso que aún no fue confirmado.Juan Carlos Acevedo Díaz, titular de "En Premieur SA", la firma dueña de Cotapa,Acevedo Díaz, titular de la firma dueña de Cotapa, indicó que "en Enero de 2015 nos hicimos cargo de la empresa.que tengamos que reconvertir la firma para no seguir perdiendo dinero"."Desde que nos hicimos cargo, Cotapa estaba absolutamente equilibrada, produciendo 120 mil litros por día. Después, las cuestiones climáticas hicieron que estuviéramos por debajo del punto de equilibrio, y nos terminó matando la baja en el consumo", resumió Acevedo Díaz y agregó que "la baja brutal del consumo de lácteos ha hecho que la empresa esté bajo su punto de equilibrio durante todo el año", relató.", dijo Acevedo Díaz en declaraciones aal dar cuenta de la incertidumbre que se viven por estas horas en la tradicional firma de la capital entrerriana.Los trabajadores "están de licencia, con goce de haberes. No es su culpa, sino de las políticas gubernamentales.. Es más, nuestra intención es crecer y a eso apuntamos", destacó Acevedo Díaz.Sobre lo que necesitaría el sector, el empresario relató: "En el gobierno nacional, he estado reunido con el Subsecretario de Lechería, y no tienen ninguna política para con el sector. Y en el nivel provincial, no hemos tenido reuniones con el Ministro de la Producción, pese a que le hemos planteado inquietudes. Sí nos recibió el Ministro de Economía", contó el empresario."Esto se hubiera podido solucionar fácilmente si hubiéramos podido acceder a bancos, pero no fue posible. Pasó que en la licitación, había cuestiones que no estaban terminadas, por lo cual no pudimos acceder a financiamiento", denunció Acevedo Díaz y agregó que "ahora, aunque terminaran esas cuestiones pendientes y pudiéramos resolver esta cuestión, ya es tarde", finalizó.